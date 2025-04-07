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Казахстан отправил самолет в Южную Корею за 4-летним ребенком

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Самолет медавиации Bombardier Challenger CL-600-2B19
Самолет медавиации Bombardier Challenger CL-600-2B19. Фото: Минздрав РК

Мобильная бригада медицинской авиации экстренной медицины в составе врача и фельдшера совершила вылет в Корею за 4-летним пациентом, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения РК, сегодня, 7 апреля, мобильная бригада медицинской авиации Национального координационного центра экстренной медицины в составе врача и фельдшера совершила вылет в Корею за пациентом.

Бригада должна транспортировать 4-летнего ребенка с диагнозом врожденный порок сердца из города Сеул (Южная Корея) в Алматы для дальнейшего лечения в Национальном центре педиатрии и детской хирургии.

Самолет медавиации Bombardier Challenger CL-600-2B19
Самолет медавиации Bombardier Challenger CL-600-2B19. Фото: Минздрав РК

Врачи отправились на первом новом самолете Bombardier Challenger CL-600-2B19 авиакомпании "Аlaman Air", оснащенном двумя медицинскими модулями для сопровождения пациентов в тяжелом состоянии.

Современный борт предназначен для выполнения межрегиональных беспосадочных рейсов по всей территории РК и международных полетов по транспортировке пациентов - граждан РК из зарубежных клиник, отмечается в публикации.

Напомним, ранее в конце марта в ВКО ребенка экстренно доставили в медучреждение в Усть-Каменогорске вертолетом МЧС. 4-летнего малыша сопровождала бригада врачей.

В феврале младенца с мамой в сопровождении бригады врачей санавиации доставили из Алтая в Усть-Каменогорск вертолетом МЧС. Ребенок и его мама были помещены под наблюдение специалистов в Центре матери и ребенка.

О том, как организована работа медицинской авиации в Казахстане, какие вызовы бывают самыми сложными и что мотивирует врачей ежедневно спасать жизни в небе, читайте в нашем материале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2233734-kazahstan-otpravil-samolet-v-yuzhnuyu-koreyu-za-4-letnim-rebenkom/