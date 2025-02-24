Здоровье

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Новый коронавирус у летучих мышей в Китае: в Минздраве Казахстана сделали заявление

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Руки в перчатках держат пустую пробирку
Пробирка. Иллюстративное фото: Pixabay

В казахстанском Минздраве отреагировали на сообщения в зарубежных СМИ об обнаружении китайскими учеными нового коронавируса у летучих мышей, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"В некоторых зарубежных СМИ появилась информация об обнаружении китайскими учеными нового коронавируса у летучих мышей (HKU5), который несет риск передачи от животного человеку.

днако на официальных сайтах Всемирной организации здравоохранения, Центра по контролю и профилактике заболеваний США и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний официальная информация о данном вирусе отсутствует", - отмечается в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, с начала текущего эпидсезона в республике зарегистрировано 3,1 млн случаев ОРВИ, что на 20% меньше чем за аналогичный период прошлого сезона. В этом эпидсезоне зафиксировано 2370 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, что соответствует уровню прошлого эпидсезона.

Против гриппа привито более 2,3 млн. человек - это 11,6% населения страны.

По коронавирусной инфекции, по данным Минздрава, ситуация в стране также остается стабильной.

"С начала года в стране зарегистрировано 116 случаев КВИ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снизилась в 8 раз. Летальных случаев нет. По данным последнего мониторинга установлена циркуляция подварианта омикрон", - добавили в министерстве.

В сентябре прошлого года ученые предупреждали, что по миру начал распространяться новый вариант ковида, получивший название XEC. Именно он вскоре может стать основной разновидностью коронавируса и вытеснить предыдущие.

До этого сообщалось, что метапневмовирус человека выявляют у заболевших по всему Китаю: у пациентов больниц по всей стране обнаружили грипп, риновирус и метапневмовирус человека. Об этом заявили в Управлении по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Позже в Минздраве Казахстана высказались о вспышке метапневмовируса в Китае и дали пояснения касательно данной болезни.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2223366-novyy-koronavirus-u-letuchih-myshey-v-kitae-v-minzdrave-kazahstana-sdelali-zayavlenie/