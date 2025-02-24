Новый коронавирус у летучих мышей в Китае: в Минздраве Казахстана сделали заявление

В казахстанском Минздраве отреагировали на сообщения в зарубежных СМИ об обнаружении китайскими учеными нового коронавируса у летучих мышей, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"В некоторых зарубежных СМИ появилась информация об обнаружении китайскими учеными нового коронавируса у летучих мышей (HKU5), который несет риск передачи от животного человеку.

днако на официальных сайтах Всемирной организации здравоохранения, Центра по контролю и профилактике заболеваний США и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний официальная информация о данном вирусе отсутствует", - отмечается в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, с начала текущего эпидсезона в республике зарегистрировано 3,1 млн случаев ОРВИ, что на 20% меньше чем за аналогичный период прошлого сезона. В этом эпидсезоне зафиксировано 2370 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, что соответствует уровню прошлого эпидсезона.

Против гриппа привито более 2,3 млн. человек - это 11,6% населения страны.

По коронавирусной инфекции, по данным Минздрава, ситуация в стране также остается стабильной.

"С начала года в стране зарегистрировано 116 случаев КВИ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снизилась в 8 раз. Летальных случаев нет. По данным последнего мониторинга установлена циркуляция подварианта омикрон", - добавили в министерстве.

В сентябре прошлого года ученые предупреждали, что по миру начал распространяться новый вариант ковида, получивший название XEC. Именно он вскоре может стать основной разновидностью коронавируса и вытеснить предыдущие.

До этого сообщалось, что метапневмовирус человека выявляют у заболевших по всему Китаю: у пациентов больниц по всей стране обнаружили грипп, риновирус и метапневмовирус человека. Об этом заявили в Управлении по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Позже в Минздраве Казахстана высказались о вспышке метапневмовируса в Китае и дали пояснения касательно данной болезни.