10-месячный малыш умер в больнице в Атырау: начато расследование

Жительница Атырауской области обвинила врачей в гибели своего 10-месячного ребенка. Ситуацию прокомментировали в облздраве, передает "Ак Жайык".

Как рассказала мама умершего малыша, у ребенка поднялась температура. На следующий день, 6 декабря, она обратилась за медицинской помощью в инфекционную больницу, на тот момент температура у малыша была уже 38,9.

"Врач, осмотрев ребенка, предположила, что у ребенка вздутие живота и температура из-за прорезывания зубов, мне порекомендовали обратиться в областную детскую больницу. По прибытии у сына взяли анализы и порекомендовали обратиться в инфекционную больницу", - рассказала женщина.

Она отметила, что в течение пяти часов мама ездила между больницами на такси. Ночью малыш скончался в реанимации больницы №2.

В управлении здравоохранения Атырауской области рассказали, что 6 декабря в отделение областной больницы обратилась мама ребенка с жалобами на повышение температуры тела и рвоту.

"Ребенок был осмотрен дежурным врачом приемного отделения, установлен предварительный диагноз: "ВКИ. Острый живот". Было рекомендовано стационарное лечение. Однако мать ребенка отказалась от госпитализации, о чем написала соответствующую расписку.

В тот же день в 16:04 мать ребенка обратилась в приемное отделение областной детской больницы, где ребенок был осмотрен хирургом и педиатром. Для уточнения диагноза были проведены рентгенография органов грудной клетки и УЗИ органов брюшной полости. После обследования и осмотра ребенок был направлен на стационарное лечение в Атыраускую областную больницу №2", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что при обращении в больницу №2 состояние ребенка было уже тяжелым. Его сразу поместили в реанимацию, а в больнице собрали консилиум.

"При поступлении результаты лабораторных исследований и объективное состояние ребенка указывали на критические показатели. В реанимационном отделении проводилась интенсивная терапия и реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на все предпринятые усилия, ребенок скончался в 00:20 7 декабря", – добавили в учреждении.

После этих событий управлением здравоохранения Атырауской области создана комиссия для проведения служебной проверки. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры.

"Управление здравоохранения Атырауской области выражает свои соболезнования в связи с произошедшим событием", - добавили в облздраве.

Напомним, похожая трагедия случилась в начале ноября в Костанайской области – здесь в детской больнице тоже умер 10-месячный ребенок. Позже врачи ответили на обвинения родителей.

А в октябре мы писали, что мать троих детей из Акмолинской области обвинила врача в гибели своего четвертого ребенка.

Похожая история произошла в этом году и в Актау. Родители умершего в больнице мальчика считают причиной этому врачебную халатность. Они пытались добиться наказания для врачей, но не смогли.