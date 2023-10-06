Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Медсестра с открытой формой туберкулеза работала в детском саду Петропавловска

Опубликовано:

Детский сад
Детский сад. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В детском саду Петропавловска работала медсестра с открытой формой туберкулеза. Родители детей узнали об этом после того, как в дошкольном учреждении провели дезинфекцию во время "тихого часа", передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, родителей детей одного из дошкольных учреждений Петропавловска накануне попросили забрать малышей пораньше из-за запланированной дезинфекции. Причину в детском саду папам и мамам не озвучили, но одна из родительниц выяснила у местных санврачей, что дезинфекция совпала с "тихим часом".

"То, что детей закрыли в спальне и продезинфицировали, это нас в шок повергло. Я так поняла, это было в 13:00, уже детей уложили спать, закрыли туда дверь, но это же все распыляется. Я считаю, вот сейчас ребенок покашливает, сказали, что горло чистое, что, скорее всего, это следствие", – рассказала жительница Петропавловска Айна Исенова.

Корреспонденты телеканала сообщают, что детский сад посещают 338 детей. Заболевшая медсестра была с ними в постоянном контакте. Как выяснилось, она работала в дошкольном учреждении с февраля 2022 года. 13 сентября на плановом профосмотре терапевт поставила ей пневмонию под вопросом и отправила на лечение. Однако медсестра продолжала работать. Спустя три недели, 4 октября, повторная флюорография показала у нее открытую форму туберкулеза.

"Специально была создана комиссия. Работник детского сада сейчас временно отстранен от работы. Все контактные, они в понедельник будут обследованы. Реакция Манту будет сделана всем детям", – сказал руководитель управления образования СКО Назир Жашибеков.

Между тем родители говорят, что дезинфекция уже отразилась на здоровье детей – у одних аллергический кашель, кто-то из малышей стал задыхаться, у третьих слезятся и краснеют глаза. Руководство детского сада так и не пояснило, почему дезинфекцию не провели вечером, после ухода детей. Родители считают, что в дошкольном учреждении хотели скрыть факт о заболевшем медике, чтобы избежать скандала.

"Вся заминка произошла из-за того, что не было официально подтвержденного диагноза. Мы, как получили диагноз, поставили в известность все структуры, кому мы подотчетны, и вопрос согласования с родителями уже решили сделать, когда дезобработку провели", – рассказала заведующая детским садом Мадина Дарбаева.

Тем временем в областном управлении образования пообещали разобраться в ситуации в ближайшее время.

Напомним, ранее у директора одной из школ в Атырау выявили туберкулез. Его отстранили от работы по состоянию здоровья. Также выяснилось, что мужчина обращался к эндокринологу с жалобами на потерю веса.

Позже в общеобразовательной средней школе №33 города Шымкента в начальных классах уроки вела учительница, болеющая туберкулезом.

Как указано в Большой советской энциклопедии, туберкулез (от латинского tuberculum – бугорок) человека и животных – это инфекционное заболевание с образованием специфических воспалительных изменений, часто имеющих вид мелких бугорков, преимущественно в легких и лимфатических узлах, и с наклонностью к хроническому течению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2039959-medsestra-s-otkrytoy-formoy-tuberkuleza-rabotala-v-detskom-sadu-petropavlovska/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.