Медсестра с открытой формой туберкулеза работала в детском саду Петропавловска

В детском саду Петропавловска работала медсестра с открытой формой туберкулеза. Родители детей узнали об этом после того, как в дошкольном учреждении провели дезинфекцию во время "тихого часа", передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, родителей детей одного из дошкольных учреждений Петропавловска накануне попросили забрать малышей пораньше из-за запланированной дезинфекции. Причину в детском саду папам и мамам не озвучили, но одна из родительниц выяснила у местных санврачей, что дезинфекция совпала с "тихим часом".

"То, что детей закрыли в спальне и продезинфицировали, это нас в шок повергло. Я так поняла, это было в 13:00, уже детей уложили спать, закрыли туда дверь, но это же все распыляется. Я считаю, вот сейчас ребенок покашливает, сказали, что горло чистое, что, скорее всего, это следствие", – рассказала жительница Петропавловска Айна Исенова.

Корреспонденты телеканала сообщают, что детский сад посещают 338 детей. Заболевшая медсестра была с ними в постоянном контакте. Как выяснилось, она работала в дошкольном учреждении с февраля 2022 года. 13 сентября на плановом профосмотре терапевт поставила ей пневмонию под вопросом и отправила на лечение. Однако медсестра продолжала работать. Спустя три недели, 4 октября, повторная флюорография показала у нее открытую форму туберкулеза.

"Специально была создана комиссия. Работник детского сада сейчас временно отстранен от работы. Все контактные, они в понедельник будут обследованы. Реакция Манту будет сделана всем детям", – сказал руководитель управления образования СКО Назир Жашибеков.

Между тем родители говорят, что дезинфекция уже отразилась на здоровье детей – у одних аллергический кашель, кто-то из малышей стал задыхаться, у третьих слезятся и краснеют глаза. Руководство детского сада так и не пояснило, почему дезинфекцию не провели вечером, после ухода детей. Родители считают, что в дошкольном учреждении хотели скрыть факт о заболевшем медике, чтобы избежать скандала.

"Вся заминка произошла из-за того, что не было официально подтвержденного диагноза. Мы, как получили диагноз, поставили в известность все структуры, кому мы подотчетны, и вопрос согласования с родителями уже решили сделать, когда дезобработку провели", – рассказала заведующая детским садом Мадина Дарбаева.

Тем временем в областном управлении образования пообещали разобраться в ситуации в ближайшее время.

Напомним, ранее у директора одной из школ в Атырау выявили туберкулез. Его отстранили от работы по состоянию здоровья. Также выяснилось, что мужчина обращался к эндокринологу с жалобами на потерю веса.

Позже в общеобразовательной средней школе №33 города Шымкента в начальных классах уроки вела учительница, болеющая туберкулезом.

Как указано в Большой советской энциклопедии, туберкулез (от латинского tuberculum – бугорок) человека и животных – это инфекционное заболевание с образованием специфических воспалительных изменений, часто имеющих вид мелких бугорков, преимущественно в легких и лимфатических узлах, и с наклонностью к хроническому течению.