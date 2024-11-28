"Кашляет во все стороны": актюбинцев пугает сосед с открытой формой туберкулеза
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Жители Актобе обеспокоены поведением соседа с открытой формой туберкулеза, который, по их словам, отказывается от лечения и создает угрозу для окружающих. Ситуацию прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.
Местные жители в Instagram-паблике Zello Aktobe опубликовали обращение, в котором сообщили, что по улице Рыскулова, 3 проживает человек с открытой формой туберкулеза.
По их словам, он неоднократно сбегал из медицинского учреждения, не получает необходимого лечения и не соблюдает санитарные нормы.
"Опубликуйте, пожалуйста, крик души, больше нет сил и терпения! Человек спокойно ходит и кашляет во все стороны, распространяет опасную инфекцию. В доме живут беременные женщины, пожилые люди, маленькие дети. Мы не хотим заразиться и болеть", - пишут местные жители.
Они также отметили, что обращались в правоохранительные органы, но, по их словам, участковый не принял должных мер.
Департамент полиции Актюбинской области отреагировал на обращение и сообщил, что по указанному адресу был направлен участковый инспектор для проверки и принятия мер.
"Житель, у которого открытая форма туберкулеза, помещен в медицинское учреждение для лечения", - сообщили в ведомстве.
Однако местные жители вновь обратились с жалобой, утверждая, что пациент снова покинул больницу.
"Данного пациента по ул. Рыскулова, 3 положили в больницу (тубдиспансер), и этот пациент опять сбежал. Как быть теперь? Долго ли это безобразие будет продолжаться?" — пишут они.
Напомним, в осенью прошлого года стало известно, что в детском саду Петропавловска работала медсестра с открытой формой туберкулеза. Родители детей узнали об этом после того, как в дошкольном учреждении провели дезинфекцию во время тихого часа.
Как указано в Большой советской энциклопедии, туберкулез (от латинского "tuberculum" - бугорок) человека и животных - это инфекционное заболевание с образованием специфических воспалительных изменений, часто имеющих вид мелких бугорков, преимущественно в легких и лимфатических узлах, и с наклонностью к хроническому течению.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2193914-kashlyaet-vo-vse-storony-aktyubincev-pugaet-sosed-s-otkrytoy-formoy-tuberkuleza/