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Казахстанцам, пострадавшим от ошибок медиков, будут выплачивать страховку

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Врач держит в руках шприц и флакон с вакциной
Врач набирает вакцину из флакона: Pexels

Медорганизации и частные врачи обязаны застраховать "профессиональную ответственность". В случае их ошибок пострадавшие пациенты будут получать выплаты, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается на официальном сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК, вступили в силу нормы Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения" (далее - Закон) в части введения страхования профессиональной ответственности медицинских работников.

"Субъекты здравоохранения (медицинские организации и физические лица, занимающиеся частной медицинской практикой) обязаны застраховать профессиональную ответственность медицинских работников и заключить договор страхования с Единым страховым пулом", - сообщается в публикации.

Страховые выплаты будут осуществляться пациенту, пострадавшему от непреднамеренных профессиональных ошибок медиков.

Для подтверждения факта причинения вреда жизни и здоровью и получения страховой выплаты, пациенту или его близким родственникам (законным представителям) необходимо обратиться с обращением в адрес субъекта здравоохранения.

Решение о наличии (отсутствии) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности будет приниматься независимой экспертной комиссией, формируемой из профильных специалистов, представителей профессиональных медицинских ассоциаций и страховой организации.

"Представители субъекта здравоохранения, в котором пострадавший пациент получал медицинские услуги, в состав независимой экспертной комиссии не включаются", - отмечается в публикации.

В случае несогласия пациента с результатами заключения комиссии он вправе обратиться в Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК или в суд.

Законом установлены минимальные суммы страховых выплат, которые составляют в случае установления пациенту инвалидности третьей, второй и первой группы – 500, 600, 800 МРП, соответственно, ребенок с инвалидностью – 500 МРП, за вред, повлекший смерть – 3 000 МРП, за вред, причиненный жизни и здоровью пациента без установления инвалидности – не более 300 МРП.

Напомним, в конце октября мать троих детей из Акмолинской области обвинила врача в гибели своего четвертого ребенка. Случай разберут на уровне управления здравоохранения, затем документы направят в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля. Также регистрацию факта с последующим принятием процессуального решения подтвердили в полиции области.

В сентябре мы писали, что в Актау родители умершего в больнице мальчика считают причиной этому врачебную халатность. Они пытались добиться наказания для врачей, но не смогли достичь желаемого.

Также в феврале этого года жительница Костанайской области обвинила медиков в гибели двухлетнего сына. Полиция возбудила дело по факту гибели малыша, а облздрав начал проверку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2182880-kazahstancam-postradavshim-ot-oshibok-medikov-budut-vyplachivat-strahovku/

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