10-месячный ребенок умер в больнице Костаная, родители обвинили врачей

В Костанайской областной детской больнице недавно произошла трагедия - умер 10-месячный ребенок. Родители винят в произошедшем врачей. В УОЗ прокомментировали случившееся, передает NUR.KZ.

Мама умершего малыша рассказала о трагедии на своей странице в Instagram. По ее словам, 1 ноября текущего года они обратились в больницу с небольшой одышкой - врачи решили оставить ребенка для проведения необходимых анализов.

Женщина подчеркнула, что предупредила медперсонал о наличии аллергии у ребенка на некоторые препараты.

По ее словам, ребенок играл и был активным, врачи начали лечение - ставили капельницы, делали уколы.

"Ближе к ночи одышка ухудшилась. Я позвала медсестру, ему поставили еще уколы. Всю ночь сын плакал, я носила его на руках в коридоре. В субботу утром при обходе врач ничего не сказала о диагнозе, сказала медсестре колоть что-то и ушла", - пишет мать.

Вскоре врачи поставили диагноз односторонняя бронхопневмония, добавила она.

Утром 3 ноября, как пишет женщина, ей сообщили, что ребенка кладут в реанимацию, якобы для профилактики дыхания.

По словам мамы, это был последний раз, когда она видела своего ребенка живым. Через 2 часа ей сообщили, что сын умер.

Родители написали заявление в полицию.

"Эта вина врачей! Всех, кто был с пятницы до понедельника, кто видел мучения моего мальчика и ничего не сделал! Это их халатность!" - считает мама погибшего ребенка.

В пресс-службе УОЗ Костанайской области прокомментировали случившееся.

"Управление здравоохранения выражает искренние соболезнования родным и близким скончавшегося в Костанайской областной детской больнице. В связи с данным случаем проводятся внутренняя проверка Управлением здравоохранения. Также сообщаем, что по факту происшествия будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Результаты экспертизы и заключения Комитета контроля качества и медицинской фармацевтической деятельности (ККМФД) будут представлены", - заявили в ведомстве.

Похожая история произошла в этом году в Актау. Родители умершего в больнице мальчика считают причиной этому врачебную халатность. Они пытались добиться наказания для врачей, но не смогли достичь желаемого.

Отметим, что казахстанцам, пострадавшим от ошибок медиков, будут выплачивать страховку.

Медорганизации и частные врачи обязаны застраховать "профессиональную ответственность". В случае их ошибок пострадавшие пациенты будут получать выплаты - вступили в силу нормы Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения" (далее - Закон) в части введения страхования профессиональной ответственности медицинских работников.