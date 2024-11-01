Скорая помощь в Балхаше впервые за 30 лет получила собственное здание

В Карагандинской области продолжаются усилия по улучшению системы здравоохранения, включая реконструкцию объектов и привлечение специалистов, передает NUR.KZ со ссылкой на главу региона Ермаганбета Булекпаева.

Как сообщается на официальной странице акима в Instagram, в Балхаше впервые за 30 лет подстанция скорой помощи получила собственное здание. После реконструкции обновлены инженерные системы, установлено видеонаблюдение и система противопожарной безопасности. Это должно улучшить медицинскую помощь для 80 тысяч жителей региона.

Чтобы жители могли получать квалифицированную помощь на месте, в межрайонную больницу привлекли 25 молодых специалистов, включая анестезиологов, травматологов и акушеров.

Врачей обеспечили служебным жильем - предоставили 30 квартир с мебелью и бытовой техникой после реконструкции здания.

Всего по области медикам в этом году выдали 130 служебных квартир. Подъемные молодым врачам увеличены до 8 млн тенге для решения кадрового вопроса.

Кроме того, на базе поликлиники многопрофильной больницы открыт пятый в области Центр лучших практик, оснащенный современным оборудованием. Здесь жители могут получить комплексную медицинскую и психологическую помощь, пройти обучение здоровому образу жизни и оставить обращения через приемную "Халык Кенесы".

Ранее сообщалось, что в больницах Казахстана внедрят Face-ID для подтверждения факта получения пациентами медицинских услуг. В Минздраве заявили, что система биометрической идентификации обеспечит точную фиксацию оказанных услуг, что "сделает невозможными фальшивые отчеты о пациентских визитах". По планам ведомства, эта мера также предотвратит нецелевое расходование как бюджетных средств, так и взносов застрахованных граждан.

Однако казахстанцы продолжают обнаруживать в приложении "Damumed" записи о медицинских услугах, которые они на самом деле не получали. Всего за 8 месяцев текущего года выявлено более 4,5 тыс. случаев обнаружения фейковых медицинских услуг. 68% так называемых приписок совершили медработники, работающие в государственных поликлиниках.