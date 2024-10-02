В Астане завершили расследование в отношении Damumed

Департамент АЗРК по Астане провел расследование в отношении ТОО "Центр информационных технологий "Даму". Выяснились факты монопольного завышения цен, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт агентства.

Расследование проводилось по признакам установления монопольно высоких цен на услуги доступа к комплексной медицинской информсистеме Damumed и ее технического сопровождения.

Выяснилось, что подобные факты имели место в 2020-2022 гг.

Отмечается, что Damumed необоснованно учитывал в конечной стоимости услуг затраты, напрямую не связанные с основной производственной деятельностью. В связи с этим был нарушен подпункт 2 статьи 174 Предпринимательского кодекса.

Суд признал итоги антимонопольного расследования законными.

Damumed - информационная система быстрого доступа к медицинской организации для записи на прием к врачу, вызова врача на дом и просмотра медицинских документов.

В мае прошлого года ТОО "ЦИТ "Даму" передало Министерству здравоохранения базу данных Damumed. Сделано это было для создания единого республиканского хранилища медданных на базе разрабатываемой системы "Е-Денсаулық" и реализации обмена ими между медорганизациями.

В начале этого года экс-глава МЗ Ажар Гиният ответила на вопрос, почему данные казахстанцев в системе Damumed, кроме врачей, могут открыть любые другие сотрудники медорганизаций.

Недавно сообщалось, что казахстанцы продолжают обнаруживать в приложении Damumed записи о медицинских услугах, которые они на самом деле не получали.