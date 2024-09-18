Главному врачу Павлодарской области посоветовали побыть "тайным покупателем"

В Павлодарской области участились жалобы на здравоохранение. Чтобы исправить ситуацию, глава региона предложил главному врачу области лично применять метод "тайного покупателя", передает "Ирбис TV".

Павлодарцы стали чаще жаловаться на качество медицинских услуг. Аким области порекомендовал руководителю управления здравоохранения изучить проблему изнутри. А для этого ходить в поликлиники инкогнито и сидеть в очередях, чтобы увидеть работу медиков глазами пациентов.

"Большая часть обращений поступает на 1 и 4 поликлиники, на 1 больницу тоже много жалоб. Службы поддержки пациентов работают над тем, чтобы число обращений уменьшилось, а ситуация улучшилась", - пояснил руководитель Управления здравоохранения Павлодарской области Ануар Буйрашев.

"Вам как руководителю здравоохранения следует обратить внимание на эти медицинские организации. Надо пойти туда, не предупреждая заранее, а просто как пациент или отправить друга. Существует технология "тайный покупатель", вы наверняка о ней слышали. Вы получите услуги и увидите, какие есть недостатки", - предложил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Глава региона отметил, что нередко сам прибегает к этой технологии.

Ранее аким Павлодарской области Асаин Байханов назвал работу с населением важнейшей для чиновников. Он отметил, что в регионе много жалоб поступает на аварийные службы, есть вопросы по медицинским услугам поликлиник и больниц. А также в разы увеличилось количество обращений по зачислению детей в первые классы.

Также в Павлодаре на очередном заседании инвестиционного штаба рассмотрели ряд новых и текущих проектов. Стоимость одного из них достигает 80 млрд тенге.