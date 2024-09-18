Астанчанка отсудила 50 тыс. тенге у медцентра, отказавшегося лечить ее

Жительница столицы подал в суд на медцентр, отказавшийся предоставлять ей услуги. В центре же заявили, что пациент грубо обращалась с медперсоналом, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в Telegram-канале Верховного суда, астанчанка с ограниченными возможностями (І группа) с 2013 года получала амбулаторный гемодиализ.

В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в 2022-м она заключила с Центром амбулаторного гемодиализа договор по предоставлению услуг.

Однако после года лечения центр направил пациентке уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке, ссылаясь на ее скандальное поведение по отношению к медработникам.

"Пациент обратилась в суд с иском о признании расторжения договора незаконным и возмещение морального вреда, указав, что центр оставил ее без гарантированной медпомощи. В итоге она была вынуждена вылететь в Алматы в ту же ночь для получения гемодиализа", – говорится в сообщении.

Центр в отзыве указал, что обращался с заявлением в правоохранительные органы по факту оскорбления пациентом медработников, распространения в соцсетях заведомо ложных сведений, подрывающих деловую репутацию центра.

Как пояснили в суде, по условиям договора медучреждение имеет право выписать больного в случае скандала и нетерпимого поведения с медработниками.

Однако суд, рассмотрев дело, указал на следующие моменты:

законным считается расторжение договора в случае ликвидации центра, смерти пациента, по письменному соглашению сторон, утрате центром права на осуществление меддеятельности и выздоровления пациента;

условия договора по принудительному расторжению из-за ненадлежащего поведения пациента ограничивают его право на лечение в рамках гарантированной бесплатной медицинской помощи;

в рамках гарантированной бесплатной медицинской помощи; ничем не подтвержден в суде факт грубого нарушения истцом правил нахождения в центре.

Распространение ложных сведений не имеет отношения к данному спору.

"При таких обстоятельствах суд признал действия центра по расторжению договора незаконными и взыскал в пользу истца 50 тыс. тенге компенсации морального вреда", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее жительнице Жамбылской области пришлось судиться с ЗАГС из-за того, что на ее ребенка оформили два свидетельства о рождении.

До этого мы рассказывали о жителе Тараза, который в течение трех лет не мог доказать, что имеет гражданство Казахстана, а, сделав это, потребовал 3 млн тенге в качестве компенсации морального вреда. Суд подтвердил непринятие сотрудниками полиции необходимых мер по восстановлению конституционных прав мужчины.