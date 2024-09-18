Top.Mail.Ru
Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Астанчанка отсудила 50 тыс. тенге у медцентра, отказавшегося лечить ее

Опубликовано:

Врач измеряет давление у девушки
Медкабинет. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Жительница столицы подал в суд на медцентр, отказавшийся предоставлять ей услуги. В центре же заявили, что пациент грубо обращалась с медперсоналом, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в Telegram-канале Верховного суда, астанчанка с ограниченными возможностями (І группа) с 2013 года получала амбулаторный гемодиализ.

В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в 2022-м она заключила с Центром амбулаторного гемодиализа договор по предоставлению услуг.

Однако после года лечения центр направил пациентке уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке, ссылаясь на ее скандальное поведение по отношению к медработникам.

"Пациент обратилась в суд с иском о признании расторжения договора незаконным и возмещение морального вреда, указав, что центр оставил ее без гарантированной медпомощи. В итоге она была вынуждена вылететь в Алматы в ту же ночь для получения гемодиализа", – говорится в сообщении.

Центр в отзыве указал, что обращался с заявлением в правоохранительные органы по факту оскорбления пациентом медработников, распространения в соцсетях заведомо ложных сведений, подрывающих деловую репутацию центра.

Как пояснили в суде, по условиям договора медучреждение имеет право выписать больного в случае скандала и нетерпимого поведения с медработниками.

Однако суд, рассмотрев дело, указал на следующие моменты:

  • законным считается расторжение договора в случае ликвидации центра, смерти пациента, по письменному соглашению сторон, утрате центром права на осуществление меддеятельности и выздоровления пациента;
  • условия договора по принудительному расторжению из-за ненадлежащего поведения пациента ограничивают его право на лечение в рамках гарантированной бесплатной медицинской помощи;
  • ничем не подтвержден в суде факт грубого нарушения истцом правил нахождения в центре.

Распространение ложных сведений не имеет отношения к данному спору.

"При таких обстоятельствах суд признал действия центра по расторжению договора незаконными и взыскал в пользу истца 50 тыс. тенге компенсации морального вреда", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее жительнице Жамбылской области пришлось судиться с ЗАГС из-за того, что на ее ребенка оформили два свидетельства о рождении.

До этого мы рассказывали о жителе Тараза, который в течение трех лет не мог доказать, что имеет гражданство Казахстана, а, сделав это, потребовал 3 млн тенге в качестве компенсации морального вреда. Суд подтвердил непринятие сотрудниками полиции необходимых мер по восстановлению конституционных прав мужчины.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2162703-astanchanin-podal-v-sud-na-medcentr-otkazavshiysya-lechit-ego/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie