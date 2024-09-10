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Медстраховку в Казахстане ждут изменения

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Палата в больнице
Больничная палата. Иллюстративное фото: Semen Salivanchuk / Getty Images

На брифинге кабмина глава Минздрава заявила о планах перенести часть заболеваний из пакета гарантированной бесплатной медпомощи в систему медстрахования, передает корреспондент NUR.KZ.

"Система медстрахования не перешла еще на истинную страховую модель и остается бюджетно-страховой, то есть смешанной, поэтому сегодня нам необходимо разграничить заболевания, которые находятся в пакете гарантированном, и в пакете страховом.

Сегодня мы наблюдаем перетоки, как финансовые, так и в целом. Для населения, в том числе застрахованного, система страхования является все еще не такой привлекательной, какой она должна быть. Поэтому задача перед нами поставлена: пакет, который предусматривает обслуживание скорой медпомощью, санитарной авиацией, 6 основных социально значимых заболеваний, вопросы реабилитации социально значимых заболеваний, их амбулаторное и лекарственное обеспечение - это все останется в гарантированном пакете.

(…) Планируется поэтапный переток из пакета ГОБМП (гарантированный объем бесплатной медпомощи - прим. ред.) в пакет ОСМС (обязательного медстрахования - прим. ред.) некоторых заболеваний. В социально значимых заболеваниях мы 7 переводим в ОСМС, 6 остаются в ГОБМП: это туберкулез, онкология, вирусные гепатиты, ВИЧ, СПИД, орфанные заболевания", - заявила глава Минздрава Акмарал Альназарова.

Она добавила, что заболевания, подлежащие динамическому наблюдению, до 2027-го года будут поэтапно переведены в пакет ОСМС.

"Это наполнит пакет медстрахования, сделает систему более привлекательной, позволит более эффективно управлять ресурсами системы здравоохранения", - считает глава Минздрава.

Напомним, ранее также сообщалось, что в Казахстане хотят ввести новую льготную категорию для ОСМС. По последним данным, порядка 3,4 млн казахстанцев не имеют медстраховку. Некоторых из них государство может включить в систему ОСМС и платить за них взносы. Кто туда попадет, читайте здесь.

Добавим, производить платежи за обязательную медстраховку нужно регулярно. Даже при отсутствии всего одного взноса она "сгорает".

Деньги казахстанцев в рамках обязательного медстрахования используются для финансирования отрасли, а также инвестируются в различные инструменты. Какой доход они приносят, мы разбирали в этом материале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2159614-medstrahovku-v-kazahstane-zhdut-izmeneniya/

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