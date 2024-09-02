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Слухи о введении масочного режима в Казахстане с 15 сентября прокомментировали в Минздраве

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Девушка в маске проходит проверку на наличие температуры
Девушка в маске. Иллюстративное фото: pexels.com

Информация, распространяемая в соцсетях о том, что с 15 сентября вводятся карантинные ограничения и масочный режим для всех, не соответствуют действительности, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, с 15 сентября начнется проведение вакцинации против гриппа, утвержденное постановлением и. о. Главного государственного санитарного врача РК.

Масочный режим вводится только для работников медицинских организаций.

Ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем, подчеркивает ведомство.

Для дачи правовой оценки действиям лиц, распространяющих недостоверную информацию, материалы переданы в правоохранительные органы, сообщается в публикации.

"Призываем граждан доверять достоверной информации из официальных источников", - резюмирует санэпидконтроль.

Напомним, ранее Комитет также давал опровержение распространяемой в соцсетях информации о том, что в Астану завезли оспу обезьян.

"Информация, распространяемая в мессенджерах о том, что инфекционные больницы переполнены больными COVID-19 - не соответствует действительности.

Ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем. С начала 2024 года в стране зарегистрировано 1 356 случаев COVID-19, что в 8 раз меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Койки по COVID-19 занимают 0,1% от коечного фонда по инфекционным заболеваниям. Летальных исходов не зарегистрировано", - прокомментировали в Минздраве.

Отмечается, что для правовой оценки действий лиц, распространяющих недостоверную информацию, материалы переданы в правоохранительные органы.

Напомним, 16 августа в Минздраве сделали заявление касательно ситуации с ковидом. Сообщалось, что санврачом подписано постановление, которое предусматривает также проведение вакцинации против гриппа с 1 сентября и возобновление работы "фильтров" на входе в поликлиниках, а также использование масок и наличие антисептиков.

Позже в профильном ведомстве сообщили, планируют ли в Казахстане вернуть масочный режим. Тогда же в Минздраве подчеркнули, что в соответствии с постановлением главного санитарного врача масочный режим предназначен только для медицинского персонала в медучреждениях.

Мы также писали, что в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава назвали информацию о том, что с 15 сентября детей отправят на дистанционное обучение и в учреждениях вводится масочный режим, фейковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2156298-masochnyy-rezhim-s-15-sentyabrya-minzdrav-sdelal-zayavlenie-po-karantinnym-meram/

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