Слухи о премиях в миллионы тенге топ-менеджеров ФСМС опроверг Скаков

Председатель правления ФСМС Абылкаир Скаков опроверг сегодня информацию о том, что топ-менеджеры фонда получают миллионы тенге в виде премий, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий вопрос был задан сегодня на брифинге журналистами.

"Правление - это пять человек, они не получают последние три года никаких бонусов, не получали раньше и не получают сейчас. Максимум, мы эту премию, которую получили я мои замы, - на уровне 650-700 тысяч тенге в год, она ограничена решением совета директоров. Поэтому эта информация не соответствует действительности. А премии, которые получает коллектив, привязаны к достижению KPI конкретного работника", - рассказал Скаков.

Сегодня на брифинге глава ФСМС назвал размер своей месячной зарплаты и сумму долга перед поликлиниками и больницами по линии Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

В июле Высшая аудиторская палата выявила нарушения на десятки миллиардов тенге в ходе проверки системы ОСМС.

Добавим, по информации на официальном сайте, Фонд социального медицинского страхования был создан в 2016 году правительством Казахстана с целью обеспечения доступности и качества медицинской помощи для населения, а также для снижения расходов населения через обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС).

Деятельность фонда направлена на реализацию государственной политики в области здравоохранения и улучшение системы ОСМС в стране.