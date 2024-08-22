Слухи о премиях в миллионы тенге топ-менеджеров ФСМС опроверг Скаков
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Председатель правления ФСМС Абылкаир Скаков опроверг сегодня информацию о том, что топ-менеджеры фонда получают миллионы тенге в виде премий, передает корреспондент NUR.KZ.
Соответствующий вопрос был задан сегодня на брифинге журналистами.
"Правление - это пять человек, они не получают последние три года никаких бонусов, не получали раньше и не получают сейчас. Максимум, мы эту премию, которую получили я мои замы, - на уровне 650-700 тысяч тенге в год, она ограничена решением совета директоров. Поэтому эта информация не соответствует действительности. А премии, которые получает коллектив, привязаны к достижению KPI конкретного работника", - рассказал Скаков.
Сегодня на брифинге глава ФСМС назвал размер своей месячной зарплаты и сумму долга перед поликлиниками и больницами по линии Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
В июле Высшая аудиторская палата выявила нарушения на десятки миллиардов тенге в ходе проверки системы ОСМС.
Добавим, по информации на официальном сайте, Фонд социального медицинского страхования был создан в 2016 году правительством Казахстана с целью обеспечения доступности и качества медицинской помощи для населения, а также для снижения расходов населения через обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС).
Деятельность фонда направлена на реализацию государственной политики в области здравоохранения и улучшение системы ОСМС в стране.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2152089-sluhi-o-premiyah-v-milliony-tenge-top-menedzherov-fsms-oproverg-skakov/