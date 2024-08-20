Проглотивший 10 магнитов мальчик умер в Костанае

В Костанайскую областную детскую больницу из Рудного поступил 3-летний мальчик, который проглотил 10 магнитов. Впоследствии он умер, сообщает "Алау".

Руководитель хирургической службы Костанайской областной детской больницы Игорь Белобржицкий сообщил, что мальчика привезли в медучреждение 7 июля. Ребенок был направлен из Рудного с диагнозом "инородное тело".

Мальчик проглотил 10 магнитов. По словам врача, с собой у мамы был рентгеновский снимок, на котором были видны 10 круглых магнитов, сцепленных между собой. Ребенка сразу же госпитализировали. Взяли все необходимые анализы.

"Стали проводить ФГДС желудка. Увидел, что магнитики в желудке. Их нужно доставать оттуда под наркозом. Дали наркоз. Вытащили шесть магнитов. В операционной с помощью лапароскопии была осмотрена брюшная полость. Там было все спокойно. Повторно сделали ФГДС и убрали седьмой магнитик", - рассказал Игорь Белобржицкий.

По словам врача, остальных трех магнитов в желудке не было, они ушли в кишечник. Из кишечника убрать их можно только сделав операцию.

"Мы маме объяснили, что нужна операция. С 9 на 10 число было всё хорошо, ребенок прыгал, играл, чувствовал себя хорошо. Утром 10 июля мы пошли на операцию. Эти магниты привели к тому, что в кишечнике образовалась перфорация и перитонит. Но у нас бывали перитониты хуже, мы делали операции и успешно. Во время операции мы убрали все магниты. После операции у ребенка остановилось сердце на фоне шока", - рассказал врач.

Мальчика перевели в реанимацию, в течение часа проводили реанимационные мероприятия.

"Сердце завели. Потом была повторная остановка и 10 числа днем он умер. Подтвердился шок, он умер не от магнитиков, не от перитонита, экспертиза подтвердила, что это шок. Шоки- это серьезно, они бывают неуправляемы. Это трагедия, мы сами переживаем", - заключил Игорь Белобржицкий.

По данным телеканала, родители обратились в полицию.

Отметим, что несколько лет назад в Атырау вынесли приговор врачам областной детской больницы по делу о смерти годовалого ребенка, который проглотил магнит от крышки iPad и умер в больнице. Суд установил, что дежурившие в тот день хирурги не оказали ребенку надлежащей медицинской помощи, поэтому он скончался.

До этого в Астане провели операцию, в ходе которой из желудка и носа 7-летней девочки достали более ста магнитов.

Также мы писали, что врачи в Алматы вытащили из организма трехлетнего ребенка магнитный браслет, после чего он пошел на поправку.