Врачи Жезказгана выступили с заявлением из-за жуткой статистики смертности младенцев

В городе Жезказган с начала года умерли 12 новорожденных. Вчера медикам пришлось выступить с заявлением и объяснить повышенную смертность среди детей, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, специалисты связывают большое количество детских смертей с хроническими заболеваниями, поздним обращением за помощью и дефицитом врачей в недавно созданной области Ұлытау.

Отмечается, что сейчас в регионе не хватает акушеров-гинекологов, реаниматологов, нефрологов и кардиологов. Не достает и современного оборудования по уходу за недоношенными детьми. Нельзя рассчитывать и на реанимационные отделения: они тоже нуждаются в оснащении. В области также озадачены строительством детской клинической больницы.

В управлении здравоохранения при этом отмечают, что ситуация улучшается. В прошлом году за тот же период умерли 19 детей. В этом году число сократилось до 12, что, по данным телеканала, тоже чудовищно много для региона с населением в 200 тысяч человек.

В полицию поступают заявления от родителей, потерявших детей. Люди обвиняют медиков в халатности. Сейчас возбуждено три уголовных дела, начаты проверки.

"50% пациентов умерли от пневмонии. 33% – это младенцы, которые умерли во время перинатального периода, и 17% – это смерть от врожденного порока сердца.

На смертность влияют разные факторы. Во-первых, зависит от тяжести состояния поступивших пациентов; во-вторых, конечно, имеют место ошибки, допущенные врачами", - пояснил замглавы управления здравоохранения области Ұлытау Еркебулан Бейсембаев.

Источник: КТК

Напомним, в октябре прошлого года маленький ребенок, которому был год и восемь месяцев, скончался в реанимации в больнице Кокшетау. Его родителей несколько дней уговаривали разрешить малышу переливание крови, на что они отвечали отказом из-за религиозных убеждений.

Позже в МВД тогда сообщили, что уже возбудили уголовное дело и проводят досудебную проверку по данному факту.

В декабре еще один малыш умер в реанимации Атырауской областной больницы от ОРВИ и осложнений пневмонии. За неделю до смерти его выписали из стационара в связи с улучшением состояния.

А в феврале сообщалось, что в Алматинской области ребенок с ВИЧ-инфекцией впал в кому и скончался в больнице. Его родители отказывались от приема антиретровирусных препаратов сами и не давали их ребенку.