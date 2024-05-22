Top.Mail.Ru
Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Врачи Жезказгана выступили с заявлением из-за жуткой статистики смертности младенцев

Опубликовано:

Новорожденный ребенок
Младенец. Иллюстративное фото: Nenov/Getty Images

В городе Жезказган с начала года умерли 12 новорожденных. Вчера медикам пришлось выступить с заявлением и объяснить повышенную смертность среди детей, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, специалисты связывают большое количество детских смертей с хроническими заболеваниями, поздним обращением за помощью и дефицитом врачей в недавно созданной области Ұлытау.

Отмечается, что сейчас в регионе не хватает акушеров-гинекологов, реаниматологов, нефрологов и кардиологов. Не достает и современного оборудования по уходу за недоношенными детьми. Нельзя рассчитывать и на реанимационные отделения: они тоже нуждаются в оснащении. В области также озадачены строительством детской клинической больницы.

В управлении здравоохранения при этом отмечают, что ситуация улучшается. В прошлом году за тот же период умерли 19 детей. В этом году число сократилось до 12, что, по данным телеканала, тоже чудовищно много для региона с населением в 200 тысяч человек.

В полицию поступают заявления от родителей, потерявших детей. Люди обвиняют медиков в халатности. Сейчас возбуждено три уголовных дела, начаты проверки.

"50% пациентов умерли от пневмонии. 33% – это младенцы, которые умерли во время перинатального периода, и 17% – это смерть от врожденного порока сердца.

На смертность влияют разные факторы. Во-первых, зависит от тяжести состояния поступивших пациентов; во-вторых, конечно, имеют место ошибки, допущенные врачами", - пояснил замглавы управления здравоохранения области Ұлытау Еркебулан Бейсембаев.

Источник: КТК

Напомним, в октябре прошлого года маленький ребенок, которому был год и восемь месяцев, скончался в реанимации в больнице Кокшетау. Его родителей несколько дней уговаривали разрешить малышу переливание крови, на что они отвечали отказом из-за религиозных убеждений.

Позже в МВД тогда сообщили, что уже возбудили уголовное дело и проводят досудебную проверку по данному факту.

В декабре еще один малыш умер в реанимации Атырауской областной больницы от ОРВИ и осложнений пневмонии. За неделю до смерти его выписали из стационара в связи с улучшением состояния.

А в феврале сообщалось, что в Алматинской области ребенок с ВИЧ-инфекцией впал в кому и скончался в больнице. Его родители отказывались от приема антиретровирусных препаратов сами и не давали их ребенку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2104728-vrachi-zhezkazgana-vystupili-s-zayavleniem-iz-za-zhutkoy-statistiki-smertnosti-mladencev/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.