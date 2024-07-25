Эксперты высказались о новом способе борьбы с приписками, который предложили в Минздраве

Эксперты отреагировали на ранее озвученные предложения Министерства здравоохранения по внедрению FaceID и QR-кода для борьбы с приписками в поликлиниках Казахстана, передает "31 канал".

На днях министр здравоохранения Акмарал Альназарова признала наличие проблемы с приписками в поликлиниках страны и как одно из решений - предложила подтверждать посещение и получение медпомощи через мобильное приложение пациента, проходя идентификацию с использованием FaceID или сканирования QR-кода.

Отраслевые эксперты не все согласились с мнением министра. Как сообщает телеканал, эксперт Али Нургожаев, к примеру, считает, что подтверждение получения услуги пациентом - в целом верное решение, о котором давно просили общественники. Однако смотреть нужно в корень проблемы, потому что приписки - это желание получить расширенное финансирование. Отсюда - необходимость пересмотра тарифа.

"Могу привести пример: на недавнем совещании общественного совета фонда медицинского страхования был продемонстрирован материал по тарифообразованию. Всего на двух слайдах. Несмотря на просьбы членов ОКС предоставить информацию более расширенно, привести обоснования, почему именно такие нозологические группы или виды помощи пересматриваются. Однородность, равномерность, пересмотр тарифов - это важные пункты для борьбы с приписками. Но некоторые считают подобные меры лишней тратой бюджетных денег. При желании можно обойти и эту систему", - отмечает Али Нургожаев.

Эксперты по кибербезопасности уверены, что с введением FaceID активизируются киберпреступники, которые захотят использовать данные пациентов в корыстных целях. При этом интегрировать все данные в одной базе будет сложно и могут возникнуть проблемы с закупкой большого количества камер.

"Технология распознавания лиц становится все лучше и лучше, но одно дело, когда это работает одно устройство персональное, одно лицо, другое дело - база данных в масштабе большой страны. Представьте себе, что скопилась очередь из 20 или 30 человек очередь стоит, люди злятся. Кроме того, такая база данных может стать лакомым кусочком для киберпреступников, которые захотят использовать биометрические данные пациентов в своих целях. Чтобы этого не произошло, говорит эксперт, нужна будет серьезная система безопасности", - отмечает эксперт Евгений Питолин.

Ранее сообщалось, что в Астане медики в одной из частных поликлиник приписали себе услуги более чем на 100 млн тенге за счет незаконного прикрепления 16 тыс. граждан.

При этом в сентябре прошлого года представители столичной прокуратуры сообщали более чем о 2,5 тыс. умерших, а также покинувших Казахстан граждан, которые числились прикрепленными к медучреждениям Астаны.

В ноябре стало известно, что бороться с "приписками" в медучреждениях Казахстана намерены по-новому. Сообщалось, что пилотный проект по подтверждению факта получения пациентом медицинской услуги посредством QR-кода запустили в Алматы, Астане и СКО.

Сообщалось также, что недобросовестные сотрудники медицинских организаций приписывают казахстанцам фальшивые услуги, желая получить за них оплату.