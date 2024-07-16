Первый этап испытания на людях завершен: о казахстанском лекарстве от рака рассказал глава Миннауки

На брифинге правительства сегодня глава Миннауки рассказал о завершении первой стадии клинических испытаний на людях казахстанского лекарства от рака, передает корреспондент NUR.KZ.

"В институте радиологии и онкологии в Алматы 15 онкобольных прошли лечение - очень обнадеживающие результаты. Сейчас премьер-министр взял этот вопрос на личный контроль. С министерством здравоохранения мы создали специальную рабочую группу, с июля уже начался второй этап тестирования. Порядка 3 тысяч человек мы будем тестировать", - заявил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Он добавил, что после первого упоминания о создании лекарства от рака в Казахстане в очередь на испытания записались около 5 тысяч человек.

"В соответствии с законодательством, мы отрегулировали их по приоритетности. Все они, как добровольцы, начнут испытания второго этапа. Деньги уже предусмотрены на второй этап - порядка двух млрд тенге. Они уже поступят в августе.

До конца года завершится второй этап, мы обработаем все данные - у нас очень высокие ожидания, что мы уже запустим это лекарство в следующем году на регистрацию", - заявил министр.

Саясат Нурбек сообщил, что первый этап тестирования показал обнадеживающие результаты.

"Мы выбрали очень агрессивную форму рака - рак толстого кишечника 4-й стадии. На 30% опухоль сократилась. Сейчас данные мы обрабатываем. Теперь нам надо протестировать на всех видах рака.

Тестирование будет идти в Алматы, Астане и Павлодаре. По результатам, когда мы все данные обработаем, мы сможем подавать на регистрацию лекарства. 3 тысячи человек у нас будут участвовать в тестировании добровольно", - добавил глава Миннауки.

Напомним, впервые о создании противоракового препарата казахстанского производства, который не имеет аналогов в мире, рассказал Саясат Нурбек в январе этого года. Тогда глава Миннауки говорил, что они планируют выходить на рынок в течение следующего года.

Позже стало известно, что основной патент на препарат - в США, но лицензия находится в Назарбаев Университете. Кроме того, на тот момент противораковый препарат в пробной форме был уже введен 15 пациентам. Проходил второй испытательный этап уникального препарата.

Наряду с этим казахстанские студенты заявили, что разработали нейросеть, которая может выявить рак за 7 минут.