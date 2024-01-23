О создании в Казахстане нового препарата от рака заявили в правительстве

На заседании правительства глава Миннауки Саясат Нурбек заявил о разработке в Казахстане противоракового препарата, который не имеет аналогов в мире, передает корреспондент NUR.KZ.

"По проекту "Разработка отечественного противоракового препарата D-VC («Made in Kazakhstan»)" идет активная разработка нового противоопухолевого препарата, не имеющего аналогов в мире. Создание данного препарата увеличивает выживаемость больных с наиболее проблемными для терапии видами рака", - заявил министр.

Глава Миннауки Саясат Нурбек добавил, что препарат – инновационный способ борьбы с онкологией.

"Биотехнолог Дос Сарбасов долгое время работал в лаборатории Андерсона в Онкологическом техасском университете. Он специализируется на клеточном питании. Он смог найти способ, чтобы разрушить питательный процесс онкологических клеток. Это инновационный способ борьбы с онкологическими заболеваниями.

Первый этап уже прошли мы - на кроликах, мышах. Теперь 15 человек в университете онкологии прошли первый этап - это больные люди. Планируем в течение следующего года выходить на рынок", - добавил Нурбек.

На сайте Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии указано, что злокачественные новообразования – это заболевания, в которых изменившиеся клетки организма начинают делиться без остановки, бесконтрольно и распространяются в окружающие ткани.

В здоровом организме клетки тоже постоянно обновляются, рост и деление клеток происходит непрерывно. Когда клетки стареют или повреждаются, они умирают, и новые клетки занимают их место.

Однако при развитии рака этот упорядоченный процесс развития и деления клеток нарушается. Клетки становятся все более автономными т.е. перестают подчиняться системам регулирования в организме. Клетки злокачественной опухоли не стареют, не умирают, и размножаются с большой скоростью. Эти клетки могут делиться без остановки – так образуется опухоль.

Злокачественные опухоли (часто называют рак, хотя рак – это злокачественные опухоли из эпителиальной ткани, около 90% всех злокачественных новообразований) могут распространяться или проникать в близлежащие ткани.

По мере роста злокачественной опухоли некоторые клетки могут отделиться от общей массы и распространятся через кровь или лимфатическую систему, сформировывая новые колонии опухоли в организме отдаленно от исходной опухоли, которые называются метастазами.

Напомним, ранее в Минздраве объяснили, почему ВОЗ до сих пор не одобрила казахстанскую вакцину против коронавируса.