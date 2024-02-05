Казахстанские студенты заявили, что разработали нейросеть, которая может выявить рак за 7 минут

Студенты Альмухамед Амитов и Алимжан Касабаев заявили, что разработали нейросеть, которая может выявить рак за 7 минут. О своей разработке один из разработчиков рассказал корреспонденту NUR.KZ.

Алимжан Касабаев учится на магистратуре в University of Warwick в Великобритании, а Альмухамед Амитов - в КБТУ. Придумать идею для стартапа им помог случай. Алимжан, который учится на биоинженерии, получил от профессора снимок компьютерной томографии и задание: "Сделать что-нибудь интересное". Мозговой штурм и научный интерес привели ребят к созданию нейросети по выявлению рака.

Альмухамед Амитов. Фото: из личного архива

"Мы ускоряем процесс КТ-сканирования с трех недель до семи минут: врач загружает на веб-платформу КТ-скан, а нейросеть анализирует ее за семь минут и выдает результат. Мы сравнили: среднестатистический онколог может потратить на анализ КТ-скана вручную 2-3 недели, а мы ускоряем до семи минут", - говорит Альмухамед Амитов.

Ребята загружают КТ-скан и "учат" нейросеть, наглядно показывая каждый слой КТ, а также демонстрируя, где находится опухоль, какой процент покрытия.

"Изначально, когда у нас не было сотрудничества с больницами, мы работали с открытыми данными. Но там было всего лишь 200 пациентов, что для нейросети катастрофически мало. И даже сейчас, когда мы имеем шесть договоров с больницами, нам не хватает данных.

Мы обучали нейросеть с помощью КТ-сканов в открытых источниках. После того, как мы выиграли IT Fest и NURIS, к нам сразу обратились шесть клиник. И мы уже на отечественных данных тренируем нейросеть. Эти шесть клиник, как пилот, хотят протестировать разработку", - рассказывает Альмухамед Амитов.

Альмухамед Амитов выступает на IT Fest. Фото: из личного архива

Сейчас нейросеть умеет распознавать опухоли в печени размером от 0,1 мм, говорят разработчики. К марту студенты научат ее работать со всеми видами онкологий ЖКТ. Об этом попросили те самые шесть клиник, с которыми сотрудничают разработчики. А после нейросеть сможет работать и со всем организмом человека, уверяют студенты.

"Требований с юридической и технической сторон много. Мы сейчас над этим работаем: каждый день разговариваем с юристами, чтобы решить этот вопрос. Также мы оформляем патент и лицензию. Нам скинули список требований. Уйдет много времени - 1-2 года примерно, чтобы полностью покрыть все требования", - говорит Альмухамед.

Помимо Альмухамеда и Алимжана, в команде сейчас четыре разработчика - это казахстанские студенты - и три онколога. Изначально ребята планировали создать приложение, с помощью которого пациент сам сможет проверить свой КТ-скан на онкологию. Но пока от этой идеи отказались.

"После того, как посмотрели требования, законы, решили, что не совсем правильно будет давать такой медицинский инструмент людям. Потому что они могут неправильно интерпретировать результаты. Этим должен заниматься только врач. Но мы еще думаем над этим, смотря на законы", - отмечает Альмухамед.

Сейчас нейросеть работает только с результатами КТ. Но в скором времени ребята "научат" ее анализировать данные МРТ, анализа крови, ДНК и хромосом. Врач будет создавать профиль пациента и загружать все эти данные. По словам ребят, тогда нейросеть сможет распознать даже предрасположенность человека к онкозаболеваниям.

Об этой разработке наш корреспондент спросил онкологов на брифинге РСК. Заведующая отделением онкогинекологии Алматинского онкологического центра Райхан Болатбекова отметила, что о проекте, который может выявлять рак на ранних стадия, им известно.

"Мы желаем нашим специалистам IT удачи и поздравляем с такой разработкой, но это еще проект, я считаю, он не доработан и еще не вышел в массы", - сообщила Райхан Болатбекова.

Также ранее на заседании правительства глава Миннауки Саясат Нурбек заявил о разработке в Казахстане противоракового препарата, который не имеет аналогов в мире. Также Нурбек добавил, что в планах в течение следующего года вывести препарат на рынок.