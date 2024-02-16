Изобретенным в Казахстане противораковым препаратом начали лечить больных (видео)

Изобретенный отечественным ученым противораковый препарат в пробной форме уже введен 15 пациентам. Сейчас проходит второй испытательный этап уникального препарата, передает телеканал "Хабар".

Как сообщает телеканал, основной патент на препарат находится в США, но лицензия находится в Назарбаев Университете.

Уникальный препарат разработал казахстанский ученый-биотехнолог Дос Сарбасов, который до приезда в Казахстан работал в большом онкологическом центре Андерсона Техасского университета в США. Приехав на родину, он приступил к изучению процесса питания раковых клеток. "Вот без глюкозы именно злокачественные типы клеток чувствительны к голоданию по глюкозе. Оказалось, что они убивают себя за счет кризиса метаболизма, энергетического кризиса, и митохондрий вырабатывает оксидант. Высокая доза витамина С индуцирует оксидативный стресс.

В данном случае эффект такой: сначала витамин С попадает в кровь, он окисляется, то есть окисленная форма витамина С очень похожа на глюкозу, и он активно всасывается именно раковыми клетками", - поясняет профессор Назарбаев Университета Дос Сарбасов.

Ученый считает, что подобного рода открытия требуют многолетних исследований. Дос Сарбасов работал над созданием своего уникального препарата против рака более 10 лет.

Сам препарат носит название DVC. Сейчас он проходит 2-й испытательный этап. Его уже ввели 15 пациентам в Алматинском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии.

Сейчас все они под наблюдением врачей. Если результат окажется положительным, препарат будут использовать уже для лечения тысячи пациентов. И только после этого продукт выпустят на рынок.

Одним из тех, кто уже смог оценить эффект от препарата, оказался житель Алматы Максим Покопцев.

"У меня была операция на сигмовидной кишке. Это карцинома сигмовидной кишки. 2 года она не давала о себе знать. Потом переболел ковидом - и у меня пошло обострение после этого. 2 линии я прошел химиотерапии таргетной, и они не очень помогли. И вот я узнал о том, что есть исследования в институте, и решил сюда обратиться. Взяли, прошел 3 курса - и, в принципе, метастазы остановились в росте, позитивная реакция была", - делится Максим Покопцев.

По словам министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, аналогов такого препарата в мире еще нет. Его создание, как утверждает Нурбек, увеличит выживаемость больных с наиболее проблемными для терапии видами рака.

Выпустить на рынок новый препарат планируют в ближайшие два года.

Напомним, в конце января глава Миннауки Саясат Нурбек заявил о разработке в Казахстане противоракового препарата, который не имеет аналогов в мире.

"Первый этап уже прошли мы: на кроликах, мышах… теперь 15 человек в университете онкологии прошли первый этап - это больные люди. Планируем в течение следующего года выходить на рынок", - сообщил тогда Нурбек.

На сайте Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии указано, что злокачественные новообразования - это заболевания, в которых изменившиеся клетки организма начинают делиться без остановки, бесконтрольно и распространяются в окружающие ткани.

В здоровом организме клетки тоже постоянно обновляются, рост и деление клеток происходит непрерывно. Когда клетки стареют или повреждаются, они умирают, и новые клетки занимают их место.

Однако при развитии рака этот упорядоченный процесс развития и деления клеток нарушается. Клетки становятся все более автономными, то есть перестают подчиняться системам регулирования в организме. Клетки злокачественной опухоли не стареют, не умирают, и размножаются с большой скоростью. Эти клетки могут делиться без остановки - так образуется опухоль.

Злокачественные опухоли (часто называют рак, хотя рак - это злокачественные опухоли из эпителиальной ткани, около 90% всех злокачественных новообразований) могут распространяться или проникать в близлежащие ткани.

По мере роста злокачественной опухоли некоторые клетки могут отделиться от общей массы и распространятся через кровь или лимфатическую систему, сформировывая новые колонии опухоли в организме отдаленно от исходной опухоли, которые называются метастазами.