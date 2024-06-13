Смерть ребенка от коклюша в Караганде: родители обвинили в случившемся врачей

Недавно стало известно о случае смерти ребенка от коклюша в Карагандинской области. Родители малыша считают, что в его смерти виновны врачи, передает сайт телеканала КТК.

По информации телеканала, коклюш у Богдана, которому был год и 10 месяцев, начался как обычная простуда. Но кашель становился все сильнее.

По словам матери ребенка, местный педиатр долго не могла поставить ему диагноз: сперва его лечили от аллергии, затем – от насморка, а позже – от бронхита.

"Взяли ПЦР на коклюш, и то потому что мы настояли. Потому что мы предполагали, что это коклюш. Его лечили антибиотиками – то один, потом два, потом три. Просто ребенок – все: он вялый, он уже не вставал. "Почему вы не сделали МРТ?" – "Потому что вы поступили в конце месяца, не было ОСМ". Чтобы исключить кровоизлияние в мозг, нам нужно сделать ЭЭГ, чего у них тоже в больнице нет: ни специалиста, ни оборудования. Мы из платной клиники привезли специалиста с оборудованием", – говорит мать Оксана Нестерова.

Трагедия случилась еще в феврале. Но огласку случай получил лишь на днях.

В областном управлении здравоохранения тогда заверяли, что родители обратились к медикам спустя 27 дней после заражения. Подчеркивая, что малыш не был привит.

Сегодня же мама и папа Богдана заявили, что стали неудачным примером в прививочной кампании от коклюша.

"К сожалению, больше 80% детей, которые заболели, – из числа невакцинированных. И мы, к сожалению, потеряли одного ребенка в марте в Карагандинской области из-за продолжительной болезни других фоновых заболеваний, за счет недоношенности. Ребенка спасти не удалось – и в станционере ребенок у нас ушел. Инфекция сложная, поэтому все население я призываю вакцинироваться", – заявила во вторник на брифинге правительства глава Минздрава Акмарал Альназарова.

Ребенок родился весом всего 900 граммов – и первое время ему давали отводы от прививок. Но вакцину мальчику, как уверяют родители, делать планировали, так как собирались водить его в сад.

Нестеровы не понимают, для чего медики именно сейчас решили напомнить о трагедии, которая произошла четыре месяца назад. Еще и в таком ключе. Говорят, тогда делали все возможное, чтобы спасти своего ребенка.

"Министр Альназарова знала всю ситуацию. Я же писал в обращении, просил: "Давайте переведем в Астану, давайте санавиацией, я все оплачу". И теперь люди под комментариями пишут, под пабликами, что родители виноваты. Ну, в принципе, от руководителя облздрава по Карагандинской области так и звучит, что родители виноваты", – говорит отец ребенка Сергей Нестеров.

Родители Богдана уже нашли юристов и начали собирать документы. В том числе и временные медотводы от прививок, которые выдавали сами медики. Они намерены выяснить, почему лечение в больницах не дало положительного результата, и надеются выслушать объяснения чиновников от здравоохранения.

Источник: КТК

В конце прошлого года мы подробно рассказывали о том, чем опасен коклюш и как облегчить симптомы изматывающей болезни.

Коклюш – это бактериальная инфекция, которую вызывает бактерия Bordetella pertussis. Заболевание поражает людей в любом возрасте, но особую опасность представляет для младенцев.

Он распространяется через тесный контакт с выделениями из полости рта или респираторными выделениями (воздушно-капельным путем). Поэтому инфекция легко распространяется через кашель, особенно когда люди находятся в тесном контакте, например, живут в одном доме с человеком, который болеет коклюшем.

Он передается и через чихание. Когда инфицированный человек кашляет или чихает, крошечные капли, насыщенные микробами, разбрызгиваются в воздух и проникают в процессе дыхания в легкие любого, кто оказывается рядом.

Младенцы с коклюшем требуют постоянного наблюдения, чтобы избежать потенциально опасных осложнений из-за нехватки кислорода. Как объясняет портал Healthline, к серьезным осложнениям заболевания относятся: повреждение головного мозга, пневмония, припадки, кровоизлияние в мозг, судороги, смерть.

Несколько дней назад мы рассказывали о том, что в США в 2024 году зафиксирован всплеск заболеваемости коклюшем. Врачи заявили, что это может быть "наследием" пандемии COVID-19.