"Мертвые души" получили премии на 2,6 млн тенге в госучреждении в Актау

В прокуратуре Актау рассказали о проверке в отношении бывшего директора областного центра адаптации несовершеннолетних. Материалы направлены в Антикор, передает Lada.kz.

Как пишет издание, прокуратура Актау провела проверки в учреждениях системы здравоохранения и социальной защиты, оказывающих медико-социальные услуги для детей-сирот и детей-инвалидов.

По результатам проверки сотрудники надзорного органа установили факт хищения бюджетных денег.

Как рассказали в самой прокуратуре журналистам, экс-глава центра адаптации несовершеннолетних фиктивно устроил на работу своих родственников и ежемесячно выплачивал им зарплаты.

"В 2022 году в областной центр адаптации несовершеннолетних были фиктивно трудоустроены родственники уже бывшего директора центра, при этом, они, не работая, получали ежемесячно зарплату ("мертвые души"), выплачивались премии. Всего на их расчетные счета перечислено 2,6 миллиона тенге", - пояснили в прокуратуре.

Прокуроры по данному факту начали досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Материалы для расследования передали в департамент Агентства по противодействию коррупции по Мангистауской области, заключили в прокуратуре.

Наказание за присвоение или растрату чужого имущества

Согласно статье 189 УК РК:

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. То же деяние, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

3) неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.