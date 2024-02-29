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Мама тяжелобольной девочки обратилась к министру здравоохранения Казахстана

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Девочка сидит на полу
Девочка. Иллюстративное фото: Francesco Carta fotografo / Getty Images

Мама 5-летней пациентки больницы в Туркестанской областной обратилась к министру здравоохранения Акмарал Альназаровой, передает Otyrar.kz.

У девочки неоперабельная опухоль головного мозга. Сейчас она лечится в Туркестанской областной детской больнице. Но ее мама настаивает, чтобы малышку лечили столичные или алматинские врачи. Женщина обратилась министру.

"Моя дочка сейчас находится в областной больнице в реанимации, ей с каждым днем все хуже. Я прошу перевести ее в Астану или в Алматы, чтобы ее лечили лучшие доктора. Прошу помощи у нашего министра, помогите моей дочери", — обратилась к главе Минздрава мама ребенка.

По данным издания, сейчас ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, в глубокой коме, на искусственной вентиляции легких. Врачи говорят, транспортировать ее опасно.

"Проведена консультация по телемедицине с республиканскими центрами. Ребенок был консультирован главным детским онкохирургом. В данный момент транспортировка ребенка противопоказана за счет риска вклинения в ствол головного мозга и остановка сердечной деятельности", — сообщил заместитель главного врача по хирургической части ОДБ Туркестанской области Сакен Туысбеков.

Страшный диагноз Аружан поставили год назад, она получала лечение в астанинском научном центре материнства и детства. Маленькой пациентке провели курс лучевой терапии, ей стало лучше, после чего ее отправили на консервативное лечение в Шымкент. Но в начале февраля девочка вновь стала жаловаться на головные боли.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова отреагировала на ситуацию.

"Изначально диагноз очень сложный, связать эти исходы только с тем, что ее не вывезли нельзя. Она находилась на контроле, и сейчас, пока я тут, я написала, мы направляем врача из Астаны к пациенту", — сообщила Альназарова.

Сейчас девочке проводят синдромальную терапию. Врачи не берутся делать каких-либо прогнозов. Если ее состояние улучшится, то девочку транспортируют в столицу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2063610-mama-tyazhelobolnoy-devochki-obratilas-k-ministru-zdravoohraneniya-kazahstana/

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