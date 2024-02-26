Токаев ознакомился с работой врачей-онкологов в Усть-Каменогорске

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Центра лучевой терапии и диагностики в Усть-Каменогорске, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Восточно-Казахстанскую область началась с посещения Центра лучевой терапии и диагностики, созданного на базе областного многопрофильного Центра онкологии и хирургии.

Президенту продемонстрировали работу таких современных медицинских аппаратов, как МРТ последнего поколения, линейный ускоритель Elekta Versa HD, компьютерный томограф Discovery RT, которые позволяют проводить высокоточную раннюю диагностику и лечение онкологических заболеваний. Центр оснащен системой архивирования PACS для хранения радиологических снимков с возможностью быстрого поиска и изучения в режиме реального времени.

По словам директора многопрофильного Центра онкологии и хирургии Гульмиры Сагидуллиной, здесь ежегодно проводится более 3000 хирургических операций, 60% из которых выполняются методами малоинвазивного лечения. Особое внимание уделяется повышению квалификации и переподготовке медицинских кадров за рубежом. На регулярной основе проводятся мастер-классы с приглашением отечественных и зарубежных специалистов.

Касым-Жомарту Токаеву был представлен доклад о состоянии онкологической службы в области. Отмечается значительный рост показателей ранней диагностики злокачественных новообразований, а также снижение количества запущенных случаев рака 3-4 стадии. Наблюдается уменьшение смертности от онкологических заболеваний.

Глава государства побеседовал с врачами Центра и пожелал им успехов в работе. Он подчеркнул важность создания таких современных медицинских объектов в стране.

"Очень хорошее медицинское заведение, качественное оборудование поставлено. Надо лечить людей. Такие больницы у нас имеют общестрановое значение, так как, к сожалению, онкология у нас на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня глава государства прилетел с рабочим визитом в Восточно-Казахстанскую область. Планируется, что он посетит ряд промышленных и социальных объектов региона.

Отметим, что до этого Касым-Жомарт Токаев посещал регион в октябре 2021 года. Тогда целью поездки стало ознакомление с итогами проекта расширения Актогайского горно-обогатительного комплекса.

При этом с акимом Восточно-Казахстанской области президент общался лично в декабре прошлого года. Ермек Кошербаев, назначенный на этот пост в июне, доложил о результатах социально-экономического развития области, упомянув о создании двух новых приграничных районов – Маркакольского и Катонкарагайского.