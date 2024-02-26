Школьникам стало плохо после прививки в Актау

Двум ученикам одной из школ в Актау стало плохо после прививки от гепатита А. Скорую помощь вызвала классный руководитель. Детей доставили в больницу, передает Lada.kz.

Как сообщает издание со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона, инцидент произошел 23 февраля в одной из школ в 11 микрорайоне города.

В ведомстве отметили, что школьникам стало плохо после прививки. Их доставили в детскую больницу.

"В 16.33 поступил вызов на пульт "103". Поводом для вызова скорой помощи стало плохое самочувствие двоих учеников после прививки. Вызывала классный руководитель. Школьникам делали вакцину от гепатита А. Детей доставили в больницу", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

По данным медучреждения, школьники были осмотрены и находились под наблюдением врачей.

"Состояние у обоих удовлетворительное, на данный момент они направлены на амбулаторное лечение по месту жительства. Даны рекомендации", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в прокуратуре Павлодарской области сообщили, что в регионе проводили фиктивную вакцинацию, а также прививали детей просроченными препаратами. По информации надзорного органа, в ходе проверки медицинских организаций были выявлены факты нерационального использования свыше 9,5 тыс. вакцин на сумму более 21 млн тенге. Просроченные препараты уничтожили, а виновных привлекли к ответственности.

В Управлении здравоохранения Павлодарской области пояснили, что вакцины с истекшим сроком годности медицинским организациям региона не отпускались. Отмечалось, что началось служебное расследование.