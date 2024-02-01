Женщина и ребенок едва не умерли после введения антибиотика в СКО

В Петропавловске после введения антибиотика у женщины и подростка случился анафилактический шок. Врачам скорой помощи удалось их спасти, передает издание "Петропавловск.news".

Как пишет издания, сразу два случая аллергической реакции по типу анафилактического шока были зафиксированы петропавловскими врачами 29 января.

Первое обращение на станцию скорой медицинской помощи поступило около полудня. 14-летнему пациенту стало плохо после приема "Цефтриаксона". Прибывшие по вызову медики выяснили, что через 15 минут после введения антибиотика подросток побледнел, у него выступил пот, резко снизилось давление, затем он упал в обморок. Ему экстренно оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

Вечером на пульт 103 поступило еще одно обращение - у женщины проявились такие же симптомы. Прибывшие медики осмотрели пациентку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии.

Выяснилось, что это также аллергическая реакция на введение "Цефтриаксона", которая развилась в течение 15 минут после приема лекарства.

После оказания скорой помощи состояние пациентки улучшилось. Тем не менее ее госпитализировали.

Издание отмечает, что перед введением антибиотиков необходимо проведение пробы на аллергическую реакцию. Особенно при применении антибиотиков группы цефалоспоринов, к которым относится и "Цефтриаксон". Эти антибиотики очень широко применялись во время пандемии, и большая прослойка населения оказалась аллергизована.

Согласно информации Большой медицинской энциклопедии, анафилактический шок - одно из тяжелых проявлений анафилаксии, характеризующееся возбуждением и последующим угнетением функции центральной нервной системы, бронхоспазмом, резким падением артериального давления.

В подавляющем большинстве случаев анафилактический шок вызывают лекарственные вещества: пенициллин (чаще других препаратов), стрептомицин, новокаин, вакцины и сыворотки, витамин B1, ацетилсалициловая кислота, сульфаниламидные препараты, АКТГ, а также экстракты пыльцы растений.

Тяжелый анафилактический шок может развиться при употреблении даже ничтожно малых доз препаратов.

Первыми симптомами начинающегося анафилактического шока являются: беспокойство, чувство страха, пульсирующая головная боль, головокружение, шум в ушах, холодный пот.

В некоторых случаях предвестником развивающегося анафилактического шока может быть резко выраженный кожный зуд с последующим очень быстрым появлением уртикарных высыпаний и аллергического отека типа Квинке.

Нередко отмечается одышка, чувство стеснения в груди, кашель, что является следствием либо бронхоспазма, либо аллергического отека гортани, а также симптомы нарушения функции желудочно-кишечного тракта в виде приступообразных болей в животе, тошноты, рвоты, поноса. Возможны мидриаз, пена изо рта, судороги, непроизвольные дефекация и мочеиспускание, кровянистые выделения из влагалища.

Особенно тяжело протекает анафилактический шок с потерей сознания. Больной может погибнуть в одних случаях в течение 5-30 минут при явлениях асфиксии, в других - через 24-48 часов.

Напомним, в декабре в Карагандинской области после введения антибиотика от анафилактического шока умер 40-летний мужчина. Родные мужчины заявили, что он предупредил врачей об аллергии на препарата, однако ему все равно вкололи опасное лекарство.

В январе Департамент медицинского и фармацевтического контроля по Карагандинской области провел проверку в больнице, после чего медсестру, поставившую уколу, отстранили от работы, а лечащего врача умершего в больнице мужчины уволили.