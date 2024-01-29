На полу неотложки везли пожилую пациентку в Павлодаре. Наказаны сотрудники больницы

В Павлодаре карета скорой помощи, принадлежащая горбольнице №1, довезла пожилую пациентку на полу. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона, медиков наказали, передает NUR.KZ.

В конце декабря Instagram-паблик Zhaloby_pavlodar опубликовал видео, на кадрах которых пожилая женщина, укутанная в одеяло, сидит на полу автомобиля скорой помощи.

В ролике указано, что пациентку не положили на кушетку якобы из-за лишнего веса.

Тогда же в комментариях в Павлодарской городской больнице №1 сообщили, что будет проведено служебное расследование.

"Администрацией будет проведено служебное расследование. К сотрудникам, допустившим подобное действие, будут применены строгие меры взыскания", – говорилось в сообщении.

Корреспонденту NUR.KZ сегодня в пресс-службе управления здравоохранения региона рассказали, что данный инцидент произошел из-за неправильной организации транспортировки ответственными специалистами.

"По транспорту городской больницы №1: обычно пациентов усаживают в инвалидные кресла. Такая ситуация сложилась в связи с неправильной организацией транспортировки ответственными специалистами. По результатам внутреннего расследования ряд ответственных сотрудников получил выговоры.

Дополнительно сообщаем, что администрация горбольницы №1 считает непозволительным такое отношение к пациентам, соответствующие меры по недопущению в дальнейшем таких случаев приняты", – добавили в ведомстве.

Также ряд сотрудников больницы был наказан.

"По результатам внутреннего расследования сотрудники получили выговор: санитарка, старшая медсестра, исполняющий обязанности заведующего отделением, заместитель руководителя", – добавили в управлении.

В ноябре мы рассказывали, как в Караганде машина скорой помощи по пути к пациенту с сердечной недостаточностью застряла в грязи на одной из улиц города. Вытащить авто помогли сотрудники ДЧС региона.

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В начале января жители Атырау столкнулись с проблемой: они часами не могли дозвониться до скорой помощи. Это случилось из-за неисправности системы "Көмек".

Позже похожая ситуация произошла в Актюбинской области. Жители региона три дня не могли вызвать скорую помощь из-за технического сбоя, вызванного атакой хакеров.

На прошлой неделе в Астане из-за неполадок временно отключились номера экстренных служб.