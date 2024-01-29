На полу неотложки везли пожилую пациентку в Павлодаре. Наказаны сотрудники больницы
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В Павлодаре карета скорой помощи, принадлежащая горбольнице №1, довезла пожилую пациентку на полу. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона, медиков наказали, передает NUR.KZ.
В конце декабря Instagram-паблик Zhaloby_pavlodar опубликовал видео, на кадрах которых пожилая женщина, укутанная в одеяло, сидит на полу автомобиля скорой помощи.
В ролике указано, что пациентку не положили на кушетку якобы из-за лишнего веса.
Тогда же в комментариях в Павлодарской городской больнице №1 сообщили, что будет проведено служебное расследование.
"Администрацией будет проведено служебное расследование. К сотрудникам, допустившим подобное действие, будут применены строгие меры взыскания", – говорилось в сообщении.
Корреспонденту NUR.KZ сегодня в пресс-службе управления здравоохранения региона рассказали, что данный инцидент произошел из-за неправильной организации транспортировки ответственными специалистами.
"По транспорту городской больницы №1: обычно пациентов усаживают в инвалидные кресла. Такая ситуация сложилась в связи с неправильной организацией транспортировки ответственными специалистами. По результатам внутреннего расследования ряд ответственных сотрудников получил выговоры.
Дополнительно сообщаем, что администрация горбольницы №1 считает непозволительным такое отношение к пациентам, соответствующие меры по недопущению в дальнейшем таких случаев приняты", – добавили в ведомстве.
Также ряд сотрудников больницы был наказан.
"По результатам внутреннего расследования сотрудники получили выговор: санитарка, старшая медсестра, исполняющий обязанности заведующего отделением, заместитель руководителя", – добавили в управлении.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2057951-pozhiluyu-patsientku-dovezli-do-bolnitsy-na-polu-skoroy-v-pavlodare/