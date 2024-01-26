В Астане из-за неполадок отключились линии "101" и "112". Жителям города предложили альтернативные номера, по которым можно обращаться в случае ЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС столицы.

"В связи с техническими неполадками по линии связи в Астане отключились линии экстренной службы ("101", "112") Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астана МЧС РК", – говорится в сообщении.

При чрезвычайных ситуациях астанчан попросили звонить на следующие номера:

городские – 8 (7172) 55-94-32; 8 (7172) 37-41-70; 8 (7172) 37-43-63;

мобильные – 8 (771) 440-01-12, 8 (708) 269-23-41.

Отмечается, что с городских номеров есть возможность дозвона на "101" и "112".