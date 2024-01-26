В Астане из-за неполадок отключились линии "101" и "112"
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В Астане из-за неполадок отключились линии "101" и "112". Жителям города предложили альтернативные номера, по которым можно обращаться в случае ЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС столицы.
"В связи с техническими неполадками по линии связи в Астане отключились линии экстренной службы ("101", "112") Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астана МЧС РК", – говорится в сообщении.
При чрезвычайных ситуациях астанчан попросили звонить на следующие номера:
- городские – 8 (7172) 55-94-32; 8 (7172) 37-41-70; 8 (7172) 37-43-63;
- мобильные – 8 (771) 440-01-12, 8 (708) 269-23-41.
Отмечается, что с городских номеров есть возможность дозвона на "101" и "112".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057677-v-astane-iz-za-nepoladok-otklyuchilis-linii-101-i-112/