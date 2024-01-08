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"Скорая" три дня не принимала вызовы в Актюбинской области из-за атаки хакеров

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Диспетчеры
Диспетчеры. Кадр из видео: телеканал "Астана" / Astana TV

Жители Актюбинской области три дня не могли вызвать скорую помощь из-за технического сбоя, вызванного атакой хакеров, передает телеканал "Астана".

Звонки в станцию скорой помощи не поступали в вечернее время с 5 по 7 января.

Обслуживающий станцию провайдер сообщил корреспондентам телеканала, что произошел технический сбой. Для продолжения работы диспетчеров "скорой" перебросили на линию службы спасения. Отмечается, что за сутки станция принимает до 1,5 тыс. вызовов.

"На наш запрос, что случилось, отвечают: "Технический сбой". В течение этих дней по 2-2.5-3 часа такие сбои были. Нам приходилось работать со службой 112, мы направили туда своих диспетчеров, и все вызовы они принимали через службу 112 и чат 109", – рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Марат Жанкулов.

Выяснилось, что линия 103 подверглась хакерской атаке. Представитель компании-провайдера заявил, что система полностью восстановлена. При этом "скорую" они обслуживают с прошлого года, однако, их контракт истекает уже через неделю, и линию 103 будет обслуживать другая компания.

"Причина сбоя была в том, что статический IP-адрес, выделенный для службы 103, был блокирован внешними DDoS-атаками, сейчас это выявляется. На данный момент поменяли все телекоммуникационное оборудование, поменяли внешние IP-адреса, полностью систему обновили и на данный момент риска, что этот инцидент повторится, нет", – рассказал представитель компании-провайдера Канат Сырлыбаев.

Напомним, ранее эксперты подсчитали, что число кибератак в Казахстане за 9 месяцев 2023 года увеличилось более чем на 50%. Чаще всего хакеры запускали вредоносные вирусы и "сетевых червей".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2054483-skoraya-v-aktyubinskoy-oblasti-tri-dnya-ne-prinimala-vyzovy-iz-za-ataki-hakerov/

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