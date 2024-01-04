Пациенты часами не могли дозвониться до скорой помощи в Атырау из-за сбоя

Жители Атырау столкнулись с проблемой - они часами не могли дозвониться до скорой помощи. Это случилось из-за неисправности системы "Көмек", передает МИА "Казинформ".

Ситуацию прокомментировали в акимате. Там отметили, что будет назначена официальная проверка в связи с обращениями граждан о нарушении функционирования информационной системы скорой помощи.

"Она будет направлена на анализ деятельности станции скорой помощи и центра цифровизации по использованию информационной системы "Көмек", - уточнили в акимате.

По итогам проверки будут приняты необходимые меры для устранения выявленных недостатков и оптимизации работы системы, добавил замакима Атырауской области Жасулан Бисембиев.

На официальном сайте разработчиков ИС "Көмек" говорится, что система скорой медицинской помощи "Көмек" представляет собой автоматизированную систему управления (АСУ) вызовами бригад СМП. Система предназначена для станций (отделений) скорой медицинской помощи малых, средних и крупных городов. Система прошла все этапы тестирования и отладки на станциях СМП в Алматы и функционирует в ряде городов Казахстана.