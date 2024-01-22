Новую пандемию, вызванную "зомби-вирусами" изо льдов Арктики, предрекли человечеству

Ученые выразили опасение, что во льдах Арктики есть вирусы, способные вызвать новую пандемию среди людей, если вдруг будут высвобождены из вечной мерзлоты, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Ученые предупредили, что человечеству может угрожать новая пандемия, вызванная древними вирусами, "спящими" во льдах Арктики. Из-за глобального потепления эти так называемые мафусаиловые микробы, или "зомби-вирусы", могут высвободиться и распространиться среди людей.

На данный момент ученые намерены создать сеть мониторинга Арктики, чтобы выявлять риски на ранних стадиях.

"Мы не знаем, какие вирусы лежат там, в вечной мерзлоте, но я думаю, что существует реальный риск того, что там может быть вирус, способный вызвать вспышку заболевания – скажем, древней формы полиомиелита", – говорит вирусолог Марион Коопманс из Медицинского центра Эразма в Роттердаме.

Ранее ученые выявили существование нескольких различных вирусных штаммов в семи разных местах по Сибири. Возраст одного образца составил 48 500 лет, однако они не представляли опасности для человека.

"Однако это не означает, что другие вирусы, которые в настоящее время заморожены в вечной мерзлоте, не могут вызывать заболевания у людей. Например, мы обнаружили геномные следы поксвирусов и герпесвирусов, которые являются хорошо известными человеческими патогенами", – утверждает генетик Жан-Мишель Клавери из Экс-Марсельского университета.

В 2022 году Билл Гейтс выразил мнение, что с вероятностью в 50 процентов в ближайшие 20 лет в мире может начаться новая пандемия.

"Это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработает его и преднамеренно распространит… или это может быть что-то, что выйдет из мира природы", – заявил он.

В прошлом году глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что нельзя исключать угрозу новой пандемии, более опасной, чем COVID-19. Между тем в Китае начали строить в крупных городах инфраструктуру, которую можно было бы использовать в возможной чрезвычайной ситуации в мире.

В январе этого года в Давосе обсудили неизвестную "болезнь X", которая способна привести к смертям, в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса. Предлагалось обсудить усилия для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам.