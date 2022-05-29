Билл Гейтс предупредил о следующей пандемии

Билл Гейтс. Фото: Thierry Monasse/Contributor/Getty Images

Американский предприниматель и основатель компании Microsoft Билл Гейтс высказался о вероятности следующей пандемии. Он также предложил создать "глобальную группу реагирования" на случай распространения новых эпидемий.

Билл Гейтс сообщил, что, по его мнению, с вероятностью в 50 процентов в ближайшие 20 лет в мире может начаться новая пандемия, передает РИА Новости со ссылкой на интервью бизнесмена испанской газете El Diario.

"Это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработает его и преднамеренно распространит… Или это может быть что-то, что выйдет из мира природы.

Человеческое население растет, и мы вторгаемся во все новые и новые экосистемы. Поэтому, по моим оценкам, существует пятидесятипроцентная вероятность того, что в ближайшие 20 лет мы столкнемся с пандемией естественного происхождения в результате изменения климата", – сказал он.

Для борьбы с распространением заболеваний Гейтс предлагает создать "глобальную группу реагирования и мобилизации при эпидемиях". Для этого потребуется увеличить бюджет ВОЗ на 25% и создать команду примерно из 3 тысяч человек разного профиля, считает он. Гейтс полагает, что если удастся брать под контроль распространение заболеваний на уровне вспышек, вакцины не понадобятся.

При этом он заявил, что не считает распространяющееся сейчас заболевание оспы обезьян слишком серьезным.

"Если бы не пандемия коронавируса, оспа обезьян даже не попала бы в новости", – подчеркнул основатель Microsoft.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1971505-bill-geyts-predupredil-o-sleduyuschey-pandemii/