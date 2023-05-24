О возможном появлении угрозы страшнее коронавируса предупредил глава ВОЗ

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Фото: Stefan Wermuth/Bloomberg via Getty Images

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на ежегодной ассамблее организации в Женеве заявил, что нельзя исключать угрозу новой пандемии, более опасной, чем COVID-19, передает РИА Новости.

Гебрейесус предупредил о возможном возникновении не только нового вируса, но и более опасных штаммов КВИ.

"Угроза появления другого варианта (коронавируса – прим. ред.), способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом", — заявил глава ВОЗ.

Он призвал весь мир быть готовым в будущем дать этой угрозе коллективный ответ.

При этом, напомним, что 5 мая ВОЗ официально объявила об окончании пандемии коронавируса. Тем не менее еще в конце апреля мы рассказывали о новом штамме коронавируса Arcturus, который является очередной мутацией омикрон-штамма.

Добавим, что пандемия, согласно Большому Энциклопедическому словарю, – это эпидемия, охватывающая значительную часть населения страны, группы стран, континента.

Официально пандемия коронавируса была объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года во время брифинга в Женеве. На тот момент случаи заражения COVID-19 были подтверждены в 114 странах мира, а общее количество зараженных перевалило за 121 тысячу человек. От болезни к тому дню скончались больше 4,3 тысячи человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2021920-o-vozmozhnom-poyavlenii-ugrozy-strashnee-koronavirusa-predupredil-glava-voz/