Беременная многодетная женщина скончалась на месте ДТП в Костанайской области

В Костанайской области в результате ДТП на трассе Костанай – Аулиеколь погибла беременная женщина. В аварии также пострадали ее четверо детей, передает Qostanai.media.

По информации издания, авария произошла 29 октября между селами Талапкер и Айсары Костанайского района. В результате столкновения легкого авто и минивэна на месте ДТП скончалась беременная женщина.

"Водитель минивэна выехал на встречную полосу, проигнорировав требования дорожных знаков и дорожной разметки, а также не убедившись в маневре, совершил лобовое столкновение с машиной "Лада Калина", где ехала многодетная семья. Водитель "Лады Калина" выжил. Четверо детей получили различные травмы и были госпитализированы в больницу", – сообщили в ДП региона.

В ведомстве добавили, что водитель минивэна задержан и водворен в изолятор временного содержания. Стражи порядка назначили ряд соответствующих экспертиз.

Напомним, ранее на автодороге Караганда – Молодежный столкнулись автомашина Hyundai Sonata и автобус Neoplan. Погибли два человека.

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