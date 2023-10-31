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Беременная многодетная женщина скончалась на месте ДТП в Костанайской области

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Беременная женщина
Беременная женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

В Костанайской области в результате ДТП на трассе Костанай – Аулиеколь погибла беременная женщина. В аварии также пострадали ее четверо детей, передает Qostanai.media.

По информации издания, авария произошла 29 октября между селами Талапкер и Айсары Костанайского района. В результате столкновения легкого авто и минивэна на месте ДТП скончалась беременная женщина.

"Водитель минивэна выехал на встречную полосу, проигнорировав требования дорожных знаков и дорожной разметки, а также не убедившись в маневре, совершил лобовое столкновение с машиной "Лада Калина", где ехала многодетная семья. Водитель "Лады Калина" выжил. Четверо детей получили различные травмы и были госпитализированы в больницу", – сообщили в ДП региона.

В ведомстве добавили, что водитель минивэна задержан и водворен в изолятор временного содержания. Стражи порядка назначили ряд соответствующих экспертиз.

Напомним, ранее на автодороге Караганда – Молодежный столкнулись автомашина Hyundai Sonata и автобус Neoplan. Погибли два человека.

Два жителя Мангистауской области разбились на трассе в Актюбинской области. Смертельное ДТП произошло на автодороге Самара-Шымкент.

Три человека погибли при столкновении Chevrolet Cobalt с грузовиком Mercedes-Benz Actros на автодороге Караганда – Балхаш.

Вчера сообщалось, что два иностранца и пассажир погибли в результате страшного дорожно-транспортного происшествия на трассе Самара – Шымкент в Актюбинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2043304-beremennaya-mnogodetnaya-zhenschina-skonchalas-na-meste-dtp-v-kostanayskoy-oblasti/

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