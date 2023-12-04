Медсестра с туберкулезом работала в детсаду Петропавловска: об инциденте высказался аким СКО

Аким СКО Гауез Нурмагамбетов в СЦК прокомментировал ситуацию с медсестрой, которая с открытой формой туберкулеза продолжала работать в детском саду Петропавловска, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что в СМИ появилась информация о том, что в одном из детских садов Петропавловска работала медсестра с туберкулезом. Они поинтересовались, какие меры были приняты.

"Да, к сожалению, такой факт у нас в городе произошел, медсестра скрыла свою болезнь, и после жалоб людей мы направили туда начальника областного управления образования, службы, создали комиссию. Медсестра была выявлена, проведены профилактические работы с преподавательским составом, воспитанниками", – заверил Гауез Нурмугамбетов.

По его словам, на сегодня медсестра находится в больнице.

"Фактов заражения среди детей и обслуживающего персонала нет. Учреждение работает в штатном режиме", – резюмировал глава СКО.

Напомним, в начале октября стало известно, что в детском саду Петропавловска работала медсестра с открытой формой туберкулеза. Родители детей узнали об этом после того, как в дошкольном учреждении провели дезинфекцию во время "тихого часа".

Как указано в Большой советской энциклопедии, туберкулез (от латинского tuberculum – бугорок) человека и животных – это инфекционное заболевание с образованием специфических воспалительных изменений, часто имеющих вид мелких бугорков, преимущественно в легких и лимфатических узлах, и с наклонностью к хроническому течению.