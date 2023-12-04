Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Медсестра с туберкулезом работала в детсаду Петропавловска: об инциденте высказался аким СКО

Опубликовано:

Медсестра стоит у двери
Медсестра. Иллюстративное фото: pexels.com

Аким СКО Гауез Нурмагамбетов в СЦК прокомментировал ситуацию с медсестрой, которая с открытой формой туберкулеза продолжала работать в детском саду Петропавловска, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что в СМИ появилась информация о том, что в одном из детских садов Петропавловска работала медсестра с туберкулезом. Они поинтересовались, какие меры были приняты.

"Да, к сожалению, такой факт у нас в городе произошел, медсестра скрыла свою болезнь, и после жалоб людей мы направили туда начальника областного управления образования, службы, создали комиссию. Медсестра была выявлена, проведены профилактические работы с преподавательским составом, воспитанниками", – заверил Гауез Нурмугамбетов.

По его словам, на сегодня медсестра находится в больнице.

"Фактов заражения среди детей и обслуживающего персонала нет. Учреждение работает в штатном режиме", – резюмировал глава СКО.

Напомним, в начале октября стало известно, что в детском саду Петропавловска работала медсестра с открытой формой туберкулеза. Родители детей узнали об этом после того, как в дошкольном учреждении провели дезинфекцию во время "тихого часа".

Как указано в Большой советской энциклопедии, туберкулез (от латинского tuberculum – бугорок) человека и животных – это инфекционное заболевание с образованием специфических воспалительных изменений, часто имеющих вид мелких бугорков, преимущественно в легких и лимфатических узлах, и с наклонностью к хроническому течению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2049061-medsestra-s-tuberkulezom-rabotala-v-detsadu-petropavlovska-ob-intsidente-vyskazalsya-akim-sko/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.