Минздрав призвал прокуроров проверить хиджама-центры в Казахстане

Министерство здравоохранения отправило в Генпрокуратуру запрос о разрешении на проведение совместных проверок в хиджама-центрах, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщают корреспонденты телеканала, в Минздраве РК рассказали, почему в Казахстане не закрывают частные медцентры, которые практикуют хиджаму – процедуру кровопускания.

"Сейчас народная медицина в рамках нашего законодательства и правительством никак не контролируется. Это не считается квалифицированной медицинской помощью. Поэтому мы отправили в Генпрокуратуру запрос о разрешении на проведение совместных проверок в таких хиджама-центрах, потому что они все частные. По закону мы не имеем права проверять малый и средний частный бизнес. Поэтому сейчас мы можем реагировать только на жалобы", – рассказала министр здравоохранения Ажар Гиният.

Источник: КТК

Добавим, что по информации на сайте Gov.kz, хиджама относится к нетрадиционному методу лечения, основывается на манипуляциях, связанных с нарушением целостности кожных покровов.

Напомним, в начале июля соцсетях появилась информация, что Минздрав РК собирается официально признать целительство в Казахстане. Экс-министр Бартинов опубликовал проект приказа Министерства здравоохранения РК с введением профессионального стандарта "Традиционная медицина. Целительство".

В ведомстве пояснили, что о приравнивании целителей к врачам и доказательной медицине речи не идет. Данный проект направлен на формирование их ответственности и соответствий требованиям стандартам, пояснили в Минздраве.

В министерстве также напомнили, что в Кодексе РК от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" имеется отдельная статья "Традиционная медицина. Целительство".

В кодексе указывается, что целительство - совокупность эмпирических сведений о целительных средствах, приемах, навыках и их практическое применение с целью воздействия на здоровье.

Кроме того, в ведомстве указали на то, что проект профессионального стандарта "Традиционная медицина. Целительство" разработан в рамках проекта Всемирного банка в 2019-2021 годы.

После казахстанский врач Елена Хегай запустила петицию против внедрения профессионального стандарта "Целительство". Однако представители Министерства здравоохранения РК в ответ заявили, что тезисы, приведенные в петиции, не верны, а проект нужен для стандартизации деятельности представителей традиционной медицины.

Между тем профессиональные медработники возмущены идеей Минздрава о признании деятельности так называемых народных целителей.