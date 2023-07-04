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Петицию против признания целительства запустили в Казахстане

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Массажист мнет стопы пациенту
Целительство. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанский врач Елена Хегай запустила петицию против внедрения профессионального стандарта "Целительство". Однако в Минздраве опровергли информацию, представленную в ней.

Петиция была опубликована на сайте alash.online. Ее автор, Елена Хегай, – казахстанский семейный врач с 13-летним стажем работы. Такая информация приводится на сайте 103.kz.

"Мы выражаем глубокую озабоченность относительно данного стандарта, который признает целителей и представителей нетрадиционной медицины полноправными членами медицинского сообщества и создает для них отдельную «специальность».

Мы считаем, что внедрение данного стандарта может нанести ущерб целостности и прогрессу нашего медицинского сообщества", – написала она в петиции.

Хегай призвала взвесить риски и последствия, связанные с «признанием методов лечения, не имеющих научного обоснования и не признаваемых в мировом медицинском сообществе».

"Мы также выражаем озабоченность относительно отсутствия ответственности для целителей в случае возникновения осложнений или неблагоприятных исходов у пациентов", – говорится в тексте.

Представители Министерства здравоохранения РК в ответ заявили, что тезисы, приведенные в петиции, не верны, а проект нужен для стандартизации деятельности представителей традиционной медицины.

"Вопрос о приравнивании целителей к врачам и доказательной медицине не соответствует действительности. Данный проект направлен на формирование их ответственности и соответствий требованиям стандартам",отметили в профильном ведомстве.

Как сообщили в Минздраве РК, данный драфт (черновик) профессионального стандарта "Традиционная медицина. Целительство" разработан в рамках проекта Всемирного банка в 2019-2021 годы.

Он все еще находится на обсуждении. После того как черновик утвердят, его разместят на портале "Открытые НПА" для дальнейшего обсуждения. Этот черновик включает в себя профессиональные стандарты для более чем 50 специальностей.

Напомним, что ранее бывший глава Минздрава Елжан Биртанов опубликовал проект приказа Министерства здравоохранения РК с введением профессионального стандарта "Традиционная медицина. Целительство".

В данном проекте, согласно публикации экс-министра, упоминаются такие термины, как апитерапия, биологически активные точки, биорезонансная терапия, рэйки и целитель.

Добавим, что согласно закону РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", традиционная медицина – это совокупность кодифицированных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, основанных на многовековых традициях народной медицины и разрешенных к медицинскому применению.

Целительство – совокупность эмпирических сведений о целительных средствах, приемах, навыках и их практическое применение с целью воздействия на здоровье.

При этом право на деятельность в сфере традиционной медицины имеют только лица с медицинским образованием, имеющие сертификат специалиста в области здравоохранения и лицензию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2027455-petitsiya-protiv-priznaniya-tselitelstva-v-kazahstane-poyavilas-v-seti/

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