Будет ли целительство официально признано в Казахстане, ответили в Минздраве

Целитель. Иллюстративное фото: pexels.com

В соцсетях появилась информация, что Минздрав РК собирается официально признать целительство в Казахстане. В пресс-службе ведомства прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Бывший глава Минздрава Елжан Биртанов на своей странице в Facebook опубликовал проект приказа Министерства здравоохранения РК с введением профессионального стандарта "Традиционная медицина. Целительство".

В данном проекте, согласно публикации экс-министра, упоминаются такие термины, как апитерапия, биологически активные точки, биорезонансная терапия, рэйки и целитель.

Как сообщили в Минздраве РК, данный драфт профессионального стандарта "Традиционная медицина. Целительство" разработан в рамках проекта Всемирного банка в 2019-2021 годы.

"Разработка велась с участием экспертов и проходит обсуждение. В рамках концепции проекта Закона "О профессиональных квалификациях" ведется разработка профессиональных стандартов отрасли по свыше 50 специальностям. Разработанные проекты направлены заинтересованным сторонам и поэтапно будут обсуждаться на всех уровнях. Проект будет дорабатываться и будут вноситься изменения согласно предложений и замечаний", – пояснили в пресс-службе ведомства.

Между тем в Минздраве отметили, что в Кодексе РК от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" имеется отдельная статья "Традиционная медицина. Целительство", в которой утверждены следующие нормы:

Традиционная медицина – совокупность кодифицированных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, основанных на многовековых традициях народной медицины и разрешенных к медицинскому применению. Право на деятельность в сфере традиционной медицины имеют лица с медицинским образованием, имеющие сертификат специалиста в области здравоохранения и лицензию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Целительство – совокупность эмпирических сведений о целительных средствах, приемах, навыках и их практическое применение с целью воздействия на здоровье. Проведение сеансов целительства с привлечением двух и более лиц, в том числе с использованием средств массовой информации, запрещается. Лицо, причинившее вред здоровью человека при применении методов целительства, несет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

В министерстве также сообщили, что ждут предложений по улучшению проекта.

"Данный профстандарт был разработан в 2019-2020 годы, на площадке РЦРЗ с привлечением экспертов традиционной медицины и обсуждался с привлечением разных сторон. Это новый проект и должен быть обсужден со всеми сторонами. Если вы эксперт в традиционной медицине и целительстве, то ждем дельных предложений по его улучшению", – добавили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в Минздраве пояснили, что после обсуждений законопроект опубликуют в НПА.

"Вопрос о приравнивании целителей к врачам и доказательной медицине не соответствует действительности. Данный проект направлен на формирование их ответственности и соответствий требованиям стандартам", – подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2027307-budet-li-tselitelstvo-ofitsialno-priznano-v-kazahstane-otvetili-v-minzdrave/