Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

В каких случаях у казахстанских школьников будет дистанционка, пояснили санврачи

Опубликовано:

Ученица читает учебник
Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Главный санврач Казахстана подписал постановление, в котором обозначены условия перевода школьников на дистанционку при карантине. Документ опубликован на сайте КСЭК Минздрава РК.

Согласно постановлению "О проведении санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по гриппу и ОРВИ на эпидемический сезон 2023-2024 гг.", вакцинация против гриппа стартует в Казахстане с 1 октября.

Помимо вакцинации, документом предусмотрено проведение следующих профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона:

  • в медицинских организациях - обеспечение работы "фильтров" на входе, использование масок, наличие антисептиков;
  • первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до 1 года с проявлениями симптомов ОРВИ, гриппа;
  • в детских дошкольных организациях - проведение ежедневного утреннего фильтра, отстранение детей с признаками ОРВИ и гриппа.

В постановлении указано, что в организациях среднего образования при регистрации случаев заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30% в одном классе от численности класса в течение одного инкубационного периода рекомендуется отмена кабинетной системы обучения, запрещен прием новых детей в классы в течение 10 календарных дней.

В случае регистрации заболевания ОРВИ с общим числом заболевших 30% и более от численности класса в течение одного инкубационного периода осуществляется перевод учащихся на онлайн-обучение.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее сообщалось, что с приходом осени в Казахстане выросло число больных ОРВИ, в том числе и коронавирусной инфекцией. С октября в Казахстане начнется вакцинация от вируса гриппа, однако желающие могут также получить прививку и от коронавируса - сейчас в наличии в казахстанских больницах порядка 250 тысяч доз препаратов производства Pfizer и Sinopharm.

Добавим также, что с мая этого года в Казахстане отменены все ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2036524-v-kakih-sluchayah-shkolnikov-budut-perevodit-na-distantsionku-v-kazahstane-opublikovano-postanovlenie-sanvracha/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.