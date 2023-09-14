В каких случаях у казахстанских школьников будет дистанционка, пояснили санврачи

Главный санврач Казахстана подписал постановление, в котором обозначены условия перевода школьников на дистанционку при карантине. Документ опубликован на сайте КСЭК Минздрава РК.

Согласно постановлению "О проведении санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по гриппу и ОРВИ на эпидемический сезон 2023-2024 гг.", вакцинация против гриппа стартует в Казахстане с 1 октября.

Помимо вакцинации, документом предусмотрено проведение следующих профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона:

в медицинских организациях - обеспечение работы "фильтров" на входе, использование масок, наличие антисептиков;

первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до 1 года с проявлениями симптомов ОРВИ, гриппа;

в детских дошкольных организациях - проведение ежедневного утреннего фильтра, отстранение детей с признаками ОРВИ и гриппа.

В постановлении указано, что в организациях среднего образования при регистрации случаев заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30% в одном классе от численности класса в течение одного инкубационного периода рекомендуется отмена кабинетной системы обучения, запрещен прием новых детей в классы в течение 10 календарных дней.

В случае регистрации заболевания ОРВИ с общим числом заболевших 30% и более от численности класса в течение одного инкубационного периода осуществляется перевод учащихся на онлайн-обучение.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее сообщалось, что с приходом осени в Казахстане выросло число больных ОРВИ, в том числе и коронавирусной инфекцией. С октября в Казахстане начнется вакцинация от вируса гриппа, однако желающие могут также получить прививку и от коронавируса - сейчас в наличии в казахстанских больницах порядка 250 тысяч доз препаратов производства Pfizer и Sinopharm.

Добавим также, что с мая этого года в Казахстане отменены все ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.