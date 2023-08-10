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30 лет независимости Казахстана

"Последствия Covid-19": рост заболеваемости корью в Казахстане объяснили в Минздраве

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Медик в маске в кабинете
Врач. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня на брифинге в СЦК главный казахстанский санврач объяснила причину роста заболеваемости кори в стране – она заявила, что всплеск кори наблюдается во всем мире, передает корреспондент NUR.KZ.

"В этом году мы отмечаем рост заболеваемостью корью – с начала года зарегистрировано около 3 000 случаев, но хочу отметить, что данная ситуация характерна не только для Казахстана. Рост заболеваемости корью регистрируется по всему миру.

В первую очередь, это, наверное, связано с непрямыми последствиями Covid-19, когда в трехлетний период Covid были погрешности в охвате детей, подлежавших вакцинации от кори. Это не только у нас, это по всему миру. По данным ВОЗ, только в прошлом году более 40 млн детей по миру не получили свою плановую вакцинацию", – заявила санврач Айжан Есмагамбетова.

Она добавила, что отсутствие вакцины от кори – это 100%-ная вероятность заразиться ею при контакте с больным человеком.

"Неполучение вовремя вакцины от кори – это рост неиммунной прослойки, то есть увеличение числа детей, которые могут быть источником инфекции и передавать ее.

Если говорить о кори, это высококонтагиозное заболевание, то есть, если с больным корью будет контактировать человек, который не привит, то его риск заражения - почти 100%", – сообщила спикер.

Отметим, в середине июня сообщалось, что в Астане 34 ребенка, родители которых отказались от плановой прививки против кори, краснухи и паротита, заболели корью.

Дошкольные организации, в которых были выявлены случаи заражения корью, привлекли к административной ответственности за нарушение прав ребенка на здоровый коллектив, в частности, за допуск детей, не получивших плановые профилактические прививки, в детский сад и за недостижение порогового уровня коллективного иммунитета.

Позже Глава Минздрава Ажар Гиният сообщила, что заболеваемость корью повысилась в этом году. Во многих странах, в том числе и в Казахстане, около 2 000 детей заболели в этом году корью, отметила она.

Министр добавила, что отдельной вакцинации для непривитых детей из-за вспышки кори не планируется, поскольку ее проводят системно.

На днях руководитель ДСЭК Алматы Касымхан Алпысбайулы сообщил о том, что в настоящее время в мегаполисе наблюдается нестабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью. В текущем году в южной столице с марта зарегистрировано 1097 лабораторно подтвержденных случаев кори, из них 966 случаев среди детей до 14 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2031992-posledstviya-covid-19-rost-zabolevaemosti-koryu-v-kazahstane-obyasnili-v-minzdrave/

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