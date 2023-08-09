О смертельной опасности еще одного сиропа из Индии заявили в ВОЗ

Сироп от кашля. Иллюстративное фото: pexels.com

Всемирная организация здравоохранения обнаружила в партии сиропа Cold Out превышение допустимого количества опасных веществ, говорится в заявлении на сайте ВОЗ.

Сообщается, что в июле в ВОЗ поступило сообщение, что в Ираке была выявлена загрязненная партия препарата Cold Out Syrup, который применяется для лечения простуды и аллергии.

"Один образец сиропа Cold Out Syrup, обнаруженный в Ираке, был отправлен на лабораторное исследование.

По результатам исследования было установлено наличие в составе препарата в недопустимо высокой концентрации диэтиленгликоля (0,25%) и этиленгликоля (2,1%). Предельная допустимая концентрация как диэтиленгликоля, так и этиленгликоля составляет не более 0,1%", - говорится в сообщении организации.

Производителем продукции заявлена компания FOURRTS (INDIA) LABORATORIES PVT. LTD, а заказчиком - компания DABILIFE PHARMA PVT. LTD. - INDIA.

На данный момент указанные производитель и дистрибьютор не представили ВОЗ гарантий безопасности и качества данного препарата, сообщили в организации

Отмечается, что в отношении компании-производителя ранее уже было направлено пять предупреждений.

"При употреблении внутрь диэтиленгликоль и этиленгликоль токсичны для человека и могут привести к летальному исходу. Некондиционная партия препарата представляет опасность, и ее применение, особенно при лечении детей, может нанести серьезный ущерб здоровью пациента или вызвать смертельное отравление", - предупредили в ВОЗ.

К симптомам отравления, по словам специалистов, относятся боль в животе, рвота, диарея, затрудненное мочеиспускание, головная боль, изменение психического состояния и потенциально смертельная острая почечная недостаточность.

В ВОЗ советуют не употреблять сироп, а, если вы все же употребили и плохо себя почувствовали, следует немедленно обратиться к врачу.

Странам же посоветовали усилить контроль за оборотом лекарственных средств и в случае обнаружения опасных препаратов уведомить об этом ВОЗ.

Гибель детей от медпрепарата в Узбекистане

В декабре 2022 года в СМИ появилась информация о том, что в Самаркандской области Узбекистана за два месяца после приема сиропа "Док-1 Макс" умерли 15 детей. При этом в Минздраве Казахстана сообщили, что в нашей стране данный препарат не продается.

Позже число детей, скончавшихся от препарата, увеличилось до 18. Минздрав Узбекистана подтвердил эти данные.

По факту смерти детей уголовные дела возбудили в Узбекистане и Индии, где препарат производился. К слову, сироп импортировала в Узбекистан компания Quramax, а производителем является индийская компания Marion Biotech. Там же сообщили, что производство сиропа "Док-1 Макс" на данный момент приостановлено.

Вскоре в Узбекистане приостановили продажу еще одного сиропа от кашля производства Marion Biotech: выяснилось, препарат не соответствует требованиям нормативных документов.

В начале января стало известно о еще семерых пострадавших детях из Сырдарьи, которые принимали сироп от кашля " Док-1 Макс". А на следующий день власти сообщили, что еще девять детей в Узбекистане пострадали от употребления сиропа "Док-1 Макс".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2031756-o-smertelnoy-opasnosti-esche-odnogo-siropa-iz-indii-zayavili-v-voz/