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Стали известны подробности заражения ВИЧ подростками в Астане

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Девушки у озера
Девушки. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане двое подростков заразились ВИЧ. В одном случае был установлен источник инфекции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного управления общественного здравоохранения.

Ранее главный санврач Астаны Сархат Бейсенова рассказала, что за шесть месяцев текущего года в столице зарегистрированы два случая ВИЧ среди подростков.

В пресс-службе Управления общественного здравоохранения Астаны корреспонденту NUR.KZ подтвердили данную информацию и сообщили, что ВИЧ был выявлен у девушек 16 и 17 лет при профилактических осмотрах.

"Факторы риска – беспорядочные половые контакты. Обе взяты на диспансерный учет, назначена антиретровирусная терапия, проведены необходимые консультации. Контактные лица, добровольно указанные пациентами, обследованы на ВИЧ. В одном случае установлен источник инфекции – половой партнер", – сообщили в управлении.

В ведомстве также рассказали, что большинство ВИЧ-инфицированных, выявленных в столице за полгода, – это лица в возрасте от 20 до 39 лет. При этом среди детей до 14 лет случаев ВИЧ не зарегистрировано.

"Превалирующий путь инфицирования – половой, удельный вес которого составил 89,3%.

Случаев внутрибольничного и гемотрансфузионного заражения ВИЧ в Астане не зарегистрировано. 18,5% выявленных – жители других регионов", – добавили в пресс-службе УОЗ.

Также в ведомстве отметили, что эпидемиологическая ситуация в столице стабильная и отражает в целом тенденцию по стране.

Напомним, в июне в центральной городской клинической больнице Алматы выявили трех зараженных ВИЧ-инфекцией пациентов. Министерство здравоохранения начало расследование по данному факту.

Вскоре ведомство сообщило, что зараженные пациенты в апреле 2023 года получали медицинскую помощь в нескольких отделениях ЦГКБ.

Кроме того, устанавливается круг контактных с учетом маршрута пациентов. Был произведен забор материала для обследования на ВИЧ у 593 контактных, из них у 419 отрицательный результат, остальные 174 – в работе.

Позже директор Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Марат Тукеев рассказал подробности расследования заражения пациентов. Он сообщил, что был выявлен еще один пациент, которому также установлен диагноз ВИЧ.

Также он рассказал, что на сегодняшний день в центре на диспансерном учете состоят 4429 человек, имеющих диагноз ВИЧ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2030045-stali-izvestny-podrobnosti-zarazheniya-vich-podrostkami-v-astane/

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