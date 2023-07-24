В Астане двое подростков заразились ВИЧ

Подростки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Главный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова сегодня на рассказала о заболеваемости ВИЧ в столице, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, сколько случаев заражения ВИЧ выявили в Астане.

"В Астане по статистике за шесть месяцев было зарегистрировано 206 случаев ВИЧ-инфекции, если не ошибаюсь, два случая – среди подростков", – заявила в ответ Сархат Бейсенова.

В целом, по ее данным, в городе также наблюдается рост заболеваемости корью и гепатитом А среди детей.

"Несмотря на проводимую работу, наблюдается рост заболеваемости по некоторым инфекциям: вирусный гепатит А, менингококковая инфекция – в 6 раз, корь – на 117 случаев. Но при этом из 87 зарегистрированных случаев вирусного гепатита А заболело 24 детей до 14 лет, из которых 22 случая, или 91%, – по причине отказов родителей от профилактических прививок.

В настоящее время с учетом циклического подъема данной инфекции обращаюсь к родителям о необходимости получения прививки против вирусного гепатита А не только детей 2-х летнего возраста, но и детей других возрастов до 14 лет, по каким-то причинам не привитых ранее", – призвала спикер.

Также указала она и на риски заражения корью.

"В течение двух лет в столице не регистрировалась корь, а в текущем году за шесть месяцев зарегистрировано 117 подтвержденных случаев кори, в том числе 97 случаев заболевания среди детей до 14 лет. Из них семеро привиты по возрасту, 90 детей – не привиты по причине отказов родителей.

Отмечу, что низкий охват плановой иммунизации, рост количества отказов от профилактических прививок, необоснованные медицинские отводы могут привести к накоплению неиммунной прослойки населения к вакциноуправляемым инфекциям, что в свою очередь создаст благоприятное условие для роста и распространения этих инфекций", – резюмировала Сархат Бейсенова.

Она также добавила, что в Астане снизился показатель заболеваемости по коронавирусной инфекции: в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – в 33,8 раза. К этому часу в сутки регистрируется от 5 до 20 случаев, заболевание наблюдается как среди взрослых, так и среди детей.

Сейчас же, по данным главного санврача, высок риск заражения энтеровирусной инфекцией.

"В летний период мы проводим разъяснительную работу, чтобы купание проводилось только в разрешенных местах и бассейнах, и ни в коем случае не в фонтанах. Так как мы наблюдаем рост заболеваемости из-за того, что сам вирус начинает быстро размножаться на поверхности теплой воды, в открытых водоемах и фонтанах и при купании в неустановленных местах есть высокий риск заразиться энтеровирусом.

Помимо этого, при купании в неустановленных местах и фонтанах есть риск заразиться острыми кишечными инфекциями, дизентерией и вирусным гепатитом А", – отметила главный санврач Астаны.

По ее данным, в текущем году зарегистрировано два случая заражения менингитом после купания в неустановленных местах.

Напомним, в июне в центральной городской клинической больнице Алматы выявили трех зараженных ВИЧ-инфекцией пациентов. Министерство здравоохранения начало расследование по данному факту.

Вскоре ведомство сообщило, что зараженные пациенты в апреле 2023 года получали медицинскую помощь в нескольких отделениях ЦГКБ.

Кроме того, устанавливается круг контактных с учетом маршрута пациентов. Был произведен забор материала для обследования на ВИЧ у 593 контактных, из них у 419 отрицательный результат, остальные 174 – в работе.

Позже директор Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Марат Тукеев рассказал подробности расследования заражения пациентов. Он сообщил, что был выявлен еще один пациент, которому также установлен диагноз ВИЧ.

Также он рассказал, что на сегодня в центре на диспансерном учете состоят 4429 человек, имеющих диагноз ВИЧ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2029835-v-astane-dvoe-podrostkov-zarazilis-vich/