Умерших прикрепляли к поликлиникам в одном из районов Астаны

Врач. Иллюстративное фото: pixabay.com

Проверка деятельности организаций здравоохранения района Сарыарка Астаны была проведена сотрудниками столичной прокуратуры. Выявлены нарушения, сообщается на официальном сайте надзорного органа.

Установлены нарушения в виде необоснованного прикрепления граждан, не проживающих на территории города, а также умерших лиц.

Еще прокурорами выявлены факты непрохождения обязательного скрининга пациентов (по возрасту) и профилактического осмотра детей, несвоевременной выдачи лекарственных средств пациентам с хроническими заболеваниями.

По результатам проверки внесены акты прокурорского надзора. Защищены права свыше 12,5 тыс. граждан. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в апреле текущего года выяснилось, что фальшивые медуслуги на сотни миллионов тенге были "оказаны" в Казахстане - некоторые недобросовестные медицинские организации приписывают услуги, которые они не предоставляли.

В 2022 году казахстанцам было приписано более 50 тысяч фальшивых медицинских услуг, причем большая часть приписок была осуществлена в Астане.

После этого люди стали писать жалобы на медицинские организации из-за фейковых приписок. Однако специалисты Фонда соцмедстрахования заявили, что позже большую долю жалоб отозвали.

При выяснении причин отзыва заявители объяснили это тем, что им поступали настоятельные просьбы об этом со стороны медицинских организаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2025674-umershih-prileplyali-k-poliklinikam-v-odnom-iz-rayonov-astany/