Что нужно знать о новом штамме COVID-19 Arcturus, рассказали врачи

COVID-19. Иллюстративное фото: pexels.com

Что нужно знать о новом штамме коронавируса Arcturus, который является очередной мутацией омикрон-штамма? По данным ученых из ВОЗ, этот штамм может распространяться быстрее, но вряд ли приведет к тяжелому течению заболевания, передает The Washington Post.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, штамм Arcturus был впервые обнаружен в январе 2023 года. В настоящее время он зарегистрирован в 29 странах. Это очередная мутация штамма омикрон, который был обнаружен в конце 2021 года. К концу февраля 2023 года на Arcturus приходилось 0,21% заболеваний во всем мире. По данным ВОЗ, через месяц этот показатель вырос до 3,96%. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в Штатах на долю этот штамма приходится 7,2% случаев заражения COVID-19.

Врачи из ВОЗ сообщают, что Arcturus похож на распространенный штамм XBB. 1.5, но имеет дополнительную мутацию в шиповом белке, которая в лабораторных исследованиях показала повышенную вирулентность, а также потенциальную повышенную патогенность. Это может означать, что вирус может распространяться быстрее. Однако это не говорит о том, что течение заболевания станет тяжелым.

По словам Пола Хантера, профессора медицины Университета Восточной Англии в Великобритании, подобные примеры уже были в прошлом. Лабораторные исследования показывали, что штамм является вирулентным, но в реальности эти прогнозы не подтвердились.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2017220-chto-nuzhno-znat-o-novom-shtamme-covid-19-arcturus-rasskazali-vrachi/