Глава Минздрава заявила, что не писала заявление в полицию на экс-вице-министра Абишева

Ажар Гиният. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Глава Минздрава Ажар Гиният в кулуарах сената прокомментировала информацию о том, что она подала заявление на бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният заявила, что она не подавала заявления против Абишева.

"Неправильная у вас информация. Не на него (Абишева – прим. ред.) подала.

Кто-то без моего ведома и согласия от моего имени, используя мои персональные данные, участвовал в петиции, и там незаконно использовались мои персональные данные, в том числе ИИН. Поэтому, учитывая, что я руководитель госоргана и любое мое заявление расценивается населением как позиция Минздрава, я написала заявление и попросила разобраться, кто это сделал и с какой целью", – сообщила министр.

Представители СМИ уточнили, значит ли это, что она не поддерживает своих бывших коллег – Биртанова и Абишева.

"Я свое мнение уже высказала. Все должно решаться в правовом поле, мы ждем решения суда", - лаконично ответила Гиният.

Напомним, ранее на апелляционном заседании суда экс-вице-министр здравоохранения Олжас Абишев заявил, что министр Ажар Гиният написала на него заявление в полицию.

"Меня это удивило, потому что все материалы использовались из открытых источников. Это не инсайдерская информация. Почему именно на меня было подано заявление в полицию, я не могу понять. Адвокат вчера ездила в полицию для ознакомления, но заявление нам не предоставили. Мы не знаем детали", - сообщал тогда Абишев.

Представитель Минздрава, присутствовавшая на суде, пояснила суть претензии: в своем заявлении в полицию Ажар Гиният заявила, что не ставила подпись в петиции о прекращении уголовного дела в отношении Биртанова и Абишева. А ранее в суде Абишев продемонстрировал скриншот этой петиции, где в списке подписантов была указана и Гиният.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2006911-glava-minzdrava-zayavila-chto-ne-pisala-zayavlenie-v-politsiyu-na-eks-vitse-ministra-abisheva/