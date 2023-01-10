Связан ли рост заболеваемости ОРВИ и гриппа с вакцинацией против COVID-19, объяснили в Минздраве

Вакцинация. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Минздрава в кулуарах коллегии ведомства прокомментировала вопрос о том, связана ли тяжесть течения ОРВИ и гриппа с вакцинацией против коронавируса. Такое мнение стало распространяться среди казахстанцев в последнее время, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ сообщили, что много людей тяжело переносят ОРВИ и грипп и казахстанцы связывают это с вакцинацией против коронавируса.

В связи с этим журналисты поинтересовались, насколько это соответствует действительности.

В ответ Ажар Гиният заявила, что не только в Казахстане, но и во всем мире отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Это она связывает с тем, что люди на фоне снижения заболеваемости КВИ и снятием ограничений, перестали строго соблюдать санитарно-профилактические меры. Речь идет о ношении защитных масок и соблюдении социальной дистанции.

Но, по словам министра, согласно статистике, в 2022 году по сравнению с предыдущим годом рост заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечается всего на 10%.

"Тяжелое течение связано с тем, что люди два года подряд не болели, снизился иммунитет к этим вирусам и, как итог, вирус гриппа тяжело протекает. Но то, что вы говорите, что это как-то связано с вакцинацией против КВИ, это с научной и медицинской точки зрения неверное утверждение", - заявила министр.

В пример она привела вакцинацию от других инфекций.

"Дети с рождения получают 21 прививку от различных инфекций. И в итоге вырабатывается специфический иммунитет именно против конкретных инфекций. Всякую информацию нужно проверять с точки зрения науки и медицины", - посоветовала глава Минздрава.

В завершение она заявила, что сейчас в Казахстане наблюдается постепенное снижение заболеваемости не только ОРВИ и гриппа, но и КВИ.

Как гласит информация на сайте Минздрава, по состоянию на 10 января 10,8 млн человек в Казахстане вакцинированы I компонентом, II компонентом - 10,6 человек, а ревакцинировались – 5,7 млн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2004803-svyazan-li-rost-zabolevaemosti-orvi-i-grippa-s-vaktsinatsiey-protiv-covid-19-obyasnili-v-minzdrave/