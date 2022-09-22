Жительницы Алматы могут пройти в октябре бесплатное обследование на рак молочной железы

Женщины с розовыми ленточками, символом борьбы с раком молочной железы. Иллюстративное фото: pexels.com

В рамках Всемирного дня борьбы против рака молочной железы Алматинский онкологический центр, начиная с 1 октября и каждую субботу (1, 8, 15, 22, 29) октября 2022 года, будет проводить Дни открытых дверей для раннего выявления рака молочной железы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АОЦ.

Ранняя диагностика – самый эффективный метод борьбы против рака. По данным Всемирной организации здравоохранения, рак молочной железы является одной из основных причин смертей во всем мире у женщин.

В 1993 году ВОЗ учредила Всемирный день борьбы против рака молочной железы, который ежегодно проводится 15 октября.

В Алматы с диагнозом рак молочной железы на учете состоят 6635 женщин. По статистике, ежегодно в городе выявляется около 700 женщин с раком молочной железы, то есть каждый день в городе заболевают данной патологией две женщины.

В 2021 году в Алматы умерли от рака молочной железы 192 женщины, из которых 50% были трудоспособного возраста.

Факторами риска рака молочной железы являются наследственность (наличие заболевания у матери, сестер), вредные привычки (прием алкоголя, курение), гормональный дисбаланс (отказ от грудного вскармливания, эндокринные заболевания, неконтролируемый прием гормональных контрацептивов) и другие.

Главную роль в раннем выявлении рака играют регулярное самообследование молочной железы, ежегодный профилактический осмотр в поликлинике у маммолога, прохождение маммографии один раз в два года женщинам от 40 до 70 лет.

Скрининг можно пройти с 1 октября и каждую субботу (1, 8, 15, 22, 29) октября по адресу: Алматинский онкологический центр, улица Папанина, 220 А, с 09:00 до 13:00 часов.

Ранее заведующий отделением онкомаммологии Алматинского онкологического центра Серик Байдилбеков назвал ранние симптомы рака молочной железы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1989117-zhitelnitsy-almaty-mogut-proyti-v-oktyabre-besplatnoe-obsledovanie-na-rak-molochnoy-zhelezy/