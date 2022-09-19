"Это нереально": Гиният о требованиях работников скорой помощи, бастовавших на западе Казахстана

Машина скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минздрава в кулуарах мажилиса прокомментировала забастовку водителей и фельдшеров скорой медпомощи в Мангистауской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният отметила, что на сегодняшний день инцидент исчерпан, разъяснительная работа и выезды работников Минздрава и акимата проведены.

"Сегодня они вышли на работу", – подчеркнула министр здравоохранения

Она также напомнила, что немедицинским сотрудникам, которые работают в системе здравоохранения, с этого года повышают зарплаты на 20%.

"Средняя зарплата врачей составляет 350 тыс. тенге, средняя зарплата средних медработников – 230 тыс. тенге, но и сегодня водители у нас получают 100 тыс. тенге. И мы будем постепенно повышать зарплаты.

Но как требуют в Мангистауской области, чтобы зарплата была 350 тыс. тенге, ну это на сегодняшний день нереально. Такие вот у нас зарплаты в системе здравоохранения. И когда любого специалиста принимают на работу, в трудовом договоре оговаривается его заработная плата. И он с согласием на эту зарплату устраивается на работу", – отметила Ажар Гиният.

При этом, она добавила, что службы, которые оказывают экстренную медпомощь, не должны бросать свою работу.

"Это же экстренные службы. Если смерть пациента или кому-то стало плохо, то да, эта организация на них может подать в суд", – заявила министр.

Напомним, 11 сентября в Мангистау на забастовку вышли десятки фельдшеров и водителей скорой помощи с требованием поднять им зарплаты. На линии оставались лишь две бригады, принимавшие вызовы первой категории срочности.

Руководитель управления здравоохранения Аманбек Жумиров сообщил, что работники скорой помощи получают зарплаты согласно системе оплаты труда ПП РК 1193. В марте было решено выплачивать медикам надбавки в размере 10-40 тыс. тенге.

Позже суд разрешил уволить бастующих в Мангистау работников скорой помощи, мотивируя это тем, что митинг был незаконным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1988494-eto-nerealno-giniyat-o-trebovaniyah-rabotnikov-skoroy-pomoschi-bastovavshih-na-zapade-kazahstana/